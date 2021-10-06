Челябинского шоумена покажут в новом сезоне сериала «САШАТАНЯ» на ТНТ

В новом сезоне сериала «САШАТАНЯ» челябинский актер Арсен Карапетян, который сыграл роль сотрудника страховой компании Гришу, в новом сезоне сможет подружиться с Сашей Сергеевым и вызовет неоднозначные эмоции у своего начальника – Комарова. Седьмой сезон одного из самых смешных и честных ситкомов про семейную жизнь начнут показывать 11 октября в 20:00 на телеканале ТНТ.

«Мой герой Гриша чувствует себя комфортно, он влился в доверие коллектива, стал почти другом главного героя Саши Сергеева. Вместе с Сашей Гриша подкалывает других коллег, они уже о чем-то договариваются, что-то вместе решают. Пока у Гриши нет истории, нет подробностей, как он появился в сериале, есть ли у него семья или нет, кроме его дяди, в лице Майкла, о других родственниках ничего не известно. Я надеюсь, что в дальнейшем будет рассказана полноценная история о моем герое, может быть, это получится сделать отдельным сюжетом», – рассказал Арсен Карапетян.

По сюжету, Гриша – племянник Артура Микаэляна. Ранее этот герой регулярно появлялся в эпизодах в роли друга Саши и Тани. Ситком «САШАТАНЯ» разменял уже третью сотню эпизодов, но по-прежнему герои поднимают актуальные семейные проблемы и дарят позитивное настроение своим зрителям!

«11 октября выйдет на экраны седьмой сезон. Я играю уже в третьем сезоне подряд, старт моих съемок состоялся 26 мая 2019 года, тогда я начал сниматься в пятом сезоне сериала. Осторожно, спойлер! В октябре я уезжаю на съемки нового сезона сериала «САШАТАНЯ», – добавил актер.

В хитовой комедии ТНТ младший Сергеев впервые пойдёт в школу, а неуемная Таня поборется за должность главы родительского комитета. Классный руководитель Алёши, сама того не зная, попадет в любовный треугольник с Сашей и Таней. Тем временем Саша поймает крупную рыбу: его клиенткой в страховом агентстве станет сама Ольга Бузова. Сильвестр Андреевич продолжит развивать свой бизнес, несмотря на предвзятые проверки старых знакомых из 90-х, протесты экологов и кучу других проблем. А сестра Тани устроит тусовку в чужой квартире, выложит скандальное видео с участием Тани в интернет и попытается на этом заработать.

Напомним, Арсен Карапетян – челябинский шоумен. Сериал «САШАТАНЯ» уже не первый проект на ТНТ, в котором он принимает участие. Арсен также снимался в студенческом сериале «Универ» и участвовал в шоу «Comedy Баттл».

Смотрите новый сезон ситкома «САШАТАНЯ» с 11 октября в 20:00 на ТНТ.