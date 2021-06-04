Челябинского замминистра предостерегли от необдуманных сообщений в Telegram

Челябинское УФАС вынесло предостережение заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александру Егорову за его сообщение в Telegram о выходе на рынок двух кик-шеринговых компаниях. Об этом рассказала пресс-секретарь Челябинского Управления федеральной антимонопольной службы Наталья Мартынюк.

Замминистра в своем Telegram-канале «Городская среда и транспорт» опубликовал сообщение следующего содержания: «Согласен с вами! Они не оч правильно зашли в город. Если Вуш выступал на инвестсовете несколько раз, со всеми все согласовал, подписал соглашение о сотрудничестве. То урент влез самовольно, договорившись на мелком уровне с кем-то в районе» (орфография автора сохранена).

Антимонопольщики установили, что контроль за такими компаниями не входит в полномочия регионального Миндортранса. В то время как должностное лицо министерства фактически разъясняет порядок возможности осуществления деятельности по прокату самокатов.

Законом не предусмотрен порядок согласования работы компаний, предоставляющих прокат самокатов с органами власти или другими организациями.

«Публичные высказывания о потенциальной невозможности выхода на рынок хозяйствующих субъектов по осуществлению шеринга электросамогатов без соответствующих согласований с органами власти Челябинской области могут привести к созданию дискриминационных условий на указанном рынке и изменению намерений потенциальных игроков на рынке оказывать подобные услуги», - пояснила Наталья Мартынюк.

Напомним, Александра Егорова назначили заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в январе 2021 года. До этого он работал заместителем главы по городскому хозяйству администрации Челябинска.

Егоров в должности замминистра курирует транспортные, финансово-экономические и кадровые вопросы в министерстве.

Отметим, компании по прокату электросамокатов Urent и Whoosh зашли в Челябинск этой весной. При этом, вызвав неоднозначную реакцию горожан. Так как некоторые арендаторы электротранспорта создают аварийные ситуации на дорогах и тротуарах.