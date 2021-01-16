В миндортрансе Челябинской области новое назначение

Заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области назначен 33-летний Александр Егоров, до настоящего момента работавший в администрации Челябинска замглавы по городскому хозяйству.
Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Александр Егоров приступит к своим новым обязанностям в министерстве с понедельника, 19 января. Для него на этом посту установлен испытательный срок продолжительностью три месяца.
Напомним, накануне Алексей Текслер утвердил новую структуру миндортранса. Александр Егоров в должности замминистра будет курировать транспортные, финансово-экономические и кадровые вопросы в министерстве. У Егорова есть опыт развития общественного транспорта в Москве.
Кроме того, в пятницу губернатор подписал постановление о назначении исполняющим обязанности первого заместителя дорожного хозяйства и транспорта области 56-летнего Станислава Харченко.
Министерство дорожного хозяйства и транспорта области возглавляет 37-летний Алексей Нечаев.
Справка.
Александр Егоров родился третьего июня 1987 года в Твери. По специальности – информатик-экономист (окончил Тверской государственный университет по специальности «Прикладная информатика»).
Трудовую деятельность начал техником в ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере имени В. В. Соломатина».
В течение семи лет (с 2008 по 2015) трудился в ОАО «Научно-производственное объединение Русские базовые информационные технологии», пройдя путь от инженера программиста до координатора проекта.
С 2015 по 2020 годы работал в ГУП «Мосгортранс» (главный специалист, заместитель начальника отдела оптимизации движения).
С третьего февраля 2020 года по 18 января 2021 года - замглавы Челябинской по городской среде.
Егоров имеет огромный опыт в сфере благоустройства. Он руководил общественным объединением «Лаборатория «Удобный город». Занимался проектом развития такси, обеспеченностью парковочными местами во дворах, стимулированием общественного транспорта. Является соавтором Свода Правил «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования».