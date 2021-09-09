Челябинской области растет заболеваемость ковидом среди дошкольников и пожилых

В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 среди младенцев, дошкольников и жителей старшего возраста.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора региона, за прошедшую, 35-ю, отмечен рост заболевших ковидом среди младенцев до года (на 17%), детей от года до шести лет (на 5%) и южноуральцев старше 65 лет (на 13%). При этом заболеваемость коронавирусом среди школьников от семи до 14 лет снизилась за предыдущую неделю на 41%, среди молодых людей от 18 до 29 лет – на 7%, среди трудоспособного населения от 30 до 49 лет – на 4%.

По остальным заболеваемость сохраняется на уровне предыдущей недели.

В целом, эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области сохраняется неблагополучной.

За неделю Роспотребнадзор вынес 845 предписаний на 6195 человек, в том числе в медорганизации для наблюдения – 734, в медорганизации в связи с заносом – 35, в дошкольные учреждения – 24, в негосударственные организации – 16, на промпредприятия – 9, коммунальные объекты – шесть, в учебные заведения – два, прочие – 16.

В медицинские организации переданы данные на пять тысяч 591 человека для организации медицинского наблюдения и лабораторного обследования.

Напомним, с начала пандемии в области лабораторно подтверждено 89 тысяч 424 случая коронавирусной инфекции. Скончались четыре тысячи 177 жителей, заболевших ковидом. Из них две тысячи 907 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому восемь тысяч 344 жителя (неделю назад - пять тысяч 772 человека).