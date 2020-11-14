Число пациентов с ковидом в больницах Челябинской области превысило шесть тысяч

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 209 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 207). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро 14 ноября подтверждено 22 тысячи 891 случай коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 58 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 122 человека. За весь период пандемии ковид победили 16 тысяч 85 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе пятеро умерли от ковидной пневмонии, трое – от других заболеваний. Всего за время пандемии скончалось 736 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 216 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 520 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение шесть тысяч 28 пациентов с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 5 тысяч 885). За сутки на госпитальных базах добавилось 143 новых пациентов. Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.