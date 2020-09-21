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Число пациентов с ковидом в больницах Челябинской области превысило три тысячи

Общество
Сегодня, 00:39
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие двое суток еще у 161 жителя была подтверждена коронавирусная инфекция Covid-19. При этом выписаны из больниц в связи с выздоровлением только 37 инфицированных. Число пациентов с ковидом в больницах региона превысило три тысячи человек.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, 20 сентября, в регионе подтверждено 15 тысяч 930 случаев коронавируса.

За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 12 тысяч 376 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 447 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 114 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 333 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За двое суток зафиксировано шесть смертельных случаев в Челябинске – скончались четверо мужчин и двое женщин. У всех причиной смерти стали сопутствующие заболевания.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона с каждым днем растет. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 65 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне выходных было 2 тысячи 947). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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