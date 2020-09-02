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Число подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области превысило 14,5 тысячи

Общество
Сегодня, 11:46
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 73 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 76). Число выздоровевших за сутки почти в два раза больше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро среды, второго сентября, в регионе подтверждено 14 тысяч 550 случае коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 133 выздоровевших пациента с коронавирусом. Днем ранее выздоровело 127 инфицированных. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 11 тысяч 543 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 378 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 108 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 270 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано четыре смертельных случая – скончались двое мужчин 79 лет и 91 года и две женщины 69 и 92 лет.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона немного сократилось. На сегодня в больницах получает лечение 2 тысячи 588 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 2 тысячи 652). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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