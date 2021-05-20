Число подтвержденных случаев ковида превысило 62 тысячи

В Челябинской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 62 тысячи 69 случаев коронавирусной инфекцией COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 90 новых инфицированных, что меньше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее – 91).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 97 человек (днем ранее – 98). С начала пандемии 56 тысяч 529 инфицированных сумели справиться с болезнью.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть девяти человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее также семь человек). Причиной смерти восьми человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 763 жителей. Из них одна тысяча 558 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 205 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 735 жителей с подтвержденной, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 751 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.