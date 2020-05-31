Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило три тысячи

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 1402 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 142).

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, 31 мая, в регионе подтверждено 3 тысячи 18 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 65 выздоровевших пациента с коронавирусом (сутками ранее 78 пациентов). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 1623 пациента.

Двенадцать инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умер 41 пациент с коронавирусной инфекцией, у 18 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 23 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано два смертельных – скончались 35-летняя мужчина (ковидная пневмония) и 63-летняя женщина (хроническая болезнь почек, хроническая сердечная недостаточность, терминальная стадия поражения почек, ковид – сопутствующий).

В больницах продолжает лечение 1569 человек с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.