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Число случаев ковида в Челябинской области превысило 29 тысяч

В Челябинской области за прошедшие сутки подтвержден 301 новый случай коронавирусной инфекции Covid-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 300). Число выздоровевших пока меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на восьмое декабря в области всего зарегистрировано 29 тысяч 53 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 258 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 100 человек. За весь период пандемии ковид победили 18 тысяч 377 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Восемь человек умерли от ковидной пневмонии, пятеро - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 60 до 87 лет. Всего за время пандемии скончалось 980 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 349 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 631 человека – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение девять тысяч 970 пациента с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 9 тысяч 624). За сутки на госпитальных базах добавилось 346 новых пациентов (накануне – плюс 187). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.