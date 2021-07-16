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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.07.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.07.2021

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Число случаев ковида в Челябинской области превысило 70 тысяч

В Челябинской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 70 тысяч 228 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19, что на 0,7% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 285 случаев, прирост – 0,7%).

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 145 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее –138). С начала пандемии 63 тысячи 105 жителей, инфицированных коронавирусом, сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее умерло 14). Причина смерти пациентов - ковидная пневмония.

С начала пандемии скончались три тысячи 202 жителя, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 948 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 254 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому три тысячи 879 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 747 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Автор: Любовь Юрина
коронавирус
Челябинск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Коронавирус
Коронавирус
16.07.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.07.2021

В центре Челябинска построят новый квартал по проекту Артемия Лебедева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Лесные пожары
Лесные пожары
16.07.2021

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16.07.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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13.07.2021 19:40

Челябинский областной суд изменил приговор лидеру «СТОП ГОКа» Василию Московцу

13.07.2021 19:06

Огнеупорщик – уникальная профессия сильных парней

13.07.2021 18:32

В Челябинске пройдет кастинг на конкурс «Мисс Офис-2021»