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Число заболевших коронавирусом в Челябинской области приближается к двум тысячам

Общество
Сегодня, 11:41
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 84 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19. Суточное число инфицированных чуть повысилось (ранее был зарегистрировано 81 новый заболевший).

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. На утро среды, 20 мая, в регионе подтверждено 1 тысяча 969 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки полностью выздоровело 50 пациентов, переболевших ковидом (ранее распрощались с ковидом 51 человек). К настоящему моменту 694 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция выздоровели и выписаны из больниц.

За время пандемии умерло 23 пациента с коронавирусной инфекцией, у 11 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 12 человек – иные заболевания (онкология, сердечная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки умер 85-летний мужчина из Челябинска. Причина – ковидная пневмония.

В больницах продолжает лечение 1242 человека с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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