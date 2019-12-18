Чудом спасенный Ваня Фокин готовится к встрече второго в своей жизни Нового года

Чудом спасенный из-под завалов многоквартирного дома в Магнитогорске (Челябинская область) Ваня Фокин прошел несколько курсов реабилитации, начал бегать, активно познает мир и готовится к встрече второго в своей жизни Нового года.

Первый новогодний праздник в ночь с 2018 на 2019 год Ванечка встретил на морозе, без еды, воды. А родители малыша более двух суток ничего не знали о судьбе своего младшенького и надежды на его спасения таяли с каждой секундой. Но произошло настоящее чудо.

Напомним, трагедия произошла ранним утром 31 декабря 2018 года – обрушился один подъезд многоквартирного, 12-поъездного дома. Погибли 39 человек из 133 жителей подъезда. В первые сутки удалось извлечь живыми из-под завалов шестерых жителей. На вторые сутки поисков, к вечеру 1 января, спасатели услышали плач малыша. Это был 11-месячный Ваня Фокин. Он провел около 35 часов при температуре минус 27 градусов в легкой одежде, без еды и воды. Ванечку извлекли из-под завалов и затем спецбортом с мамой отправили в Москву. Дальнейшая судьба Вани была в руках врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. И они проявили высочайший профессионализм.

Накануне Рождества Христова, 7 января, Ванечка пришел в себя, и впервые после трагедии начал общаться с мамой. Накануне Крещения Господня Ваня был переведен из реанимации в обычную палату. 14 февраля (за день до первого дня рождения малыша) Ваня с мамой вернулся домой в Магнитогорск. Малыш прошел уже несколько курсов реабилитации и сейчас это любознательный и очень активный ребенок.

Историю спасения Вани назвали чудом. На стенах квартир рухнувшего подъезда также чудом сохранились две иконы: Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» («Семистрельная») и икона Божией Матери «Достойно есть» («Милующая»)

Семистрельную икону передали в дар Кафедральному собору Магнитогорска.