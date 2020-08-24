В Москве задержан уроженец Киргизии, которого подозревали во взрыве дома в Магнитогорске

Московские следователи задержали Хусниддина Зайнабидинова, которого подозревали в причастности ко взрыву жилого дома в Магнитогорске (Челябинская область). Ему грозит депортация на родину.

Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Напомним, Хусниддина Зайнабидинова арестовали в январе 2019-го. Тогда спецслужбы посчитали его причастным к взрыву.

«По словам Хусниддина, на допросе его пытали током, требуя «найти тех, кто взорвал дом». После семи месяцев в местном СИЗО Зайнабидинова отпустили. Еще шесть месяцев он провел в Центре временного содержания иностранных граждан по Челябинской области, откуда его собирались депортировать на родину. Однако Европейский суд по правам человека запретил выдворять Зайнабидинова в Киргизию», - говорится в сообщении.

Выйдя на свободу, Хусниддин решил ехать в Москву, чтобы получить статус беженца. Но в столице его задержали и теперь снова хотят депортировать.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 31 декабря 2018 года в 6 часов утра произошло обрушение седьмого подъезда в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса, 164. Погибли 39 человек. Основная причина ЧП – взрыв бытового газа.