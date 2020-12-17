Что загадать на новый год: 3 идеи новогодних телеком подарков

Дед Мороз протестировал гаджеты от «Ростелекома»

Что еще хотят получить южноуральцы на Новый год? Дед Мороз специально заглянул в салон связи «Ростелеком», чтобы рассказать о подарках, которые станут самыми желанными накануне Нового 2021-го года.

«В моем хит-параде подарков есть и такие, о которых я раньше никогда не слышал», - признался Дед Мороз.

И в самом деле, если новогодние шары, духи, термокружки, игрушки, сладости и разнообразные гаджеты попадают в мешок Деда Мороза уже не первый год, но с новинками от «Ростелекома» новогодний волшебник познакомился впервые.

Камеры видеонаблюдения - это умная цифровая видеокамера со встроенной инфракрасной подсветкой, широким углом обзора, датчиками звука и движения, которая отлично работает в темноте.

«Если камера зафиксирует движение в квартире в тот момент, когда в ней никого нет, или произойдет отключение электричества, устройство оперативно отправит мне оповещение. – рассказала покупательница София. - Внутренняя камера работает через wi-fi, она имеет функцию обратной связи. Я могу наблюдать за происходящим в доме онлайн или в записи, могу проконтролировать, чем занимаются мои дети или домашние животные. Есть и микрофон, через который всегда можно пообщаться с ребенком. И даже Дед Мороз не пройдет мимо нее незамеченным! А записи с камеры доступны только владельцу устройства».

Телевизионная приставка WINK, с помощью которой вы можете смотреть любой канал и свои любимые телепрограммы тогда, когда вам удобно.

Интерактивное телевидение WINK предлагает более 200 телеканалов, в том числе 140 в формате HD, и 5 в формате 4К. В сервисе «Видеопрокат» находятся более 50 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, так что в новогодние каникулы будет что посмотреть. А удобное меню позволит легко разобраться во всем разнообразии контента.

Благодаря приставке WINK любой канал или телепрограмму можно поставить на паузу, а потом через какое-то время продолжить просмотр. Кроме того, через wi-fi к этой приставке можно подключить до семи устройств - планшет, компьютер, несколько мобильных телефонов. То есть вся семья может в одно и то же время смотреть разные фильмы. Если же скачать на телефон бесплатное приложение Wink, то смотреть телеканалы можно и в автобусе, и в кафе, и даже в очереди в поликлинику.

Только при подключении в декабре и январе новым клиентам видеосервиса Wink доступна специальная подписка «Новогодний Трансформер». Она включает 40 тысяч фильмов и сериалов из собственной коллекции Wink Первые 30 дней подписка предоставляется бесплатно. Действующим подписчикам Wink в подарок на 30 дней предоставляется пакет «Новогодний» с тысячами фильмов и сериалов, а также дополнительными тематическими ТВ-каналами.

Новогодние каникулы точно не покажутся скучными с таким запасом видеоконтента!

Умная капсула Маруся - внутри капсулы живет голосовой помощник с чувством юмора, который может даже шутить с вами.

Колонка-капсула Маруся может находить и включать телеканалы, искать сериалы. Она станет сердцем «умного дома», сможет управлять розетками. Благодаря шести цифровым микрофонам Маруся сможет распознавать речь хозяина на расстоянии до 6 метров. Маруся может позвонить вашим друзьям ВКонтакте, чтобы поздравить с наступающим Новым годом, рассказать детям сказку, включить радио или музыку со смартфона и даже мурлыкать, если ее погладить. Идеальный домашний питомец!