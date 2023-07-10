День любви, семьи и верности объединил курчатовцев разных поколений

Разные поколения курчатовцев встретились в стенах районной администрации на Комсомольском проспекте в Челябинске, чтобы вместе отметить – в трогательной, доброй обстановке – замечательный, теплый летний праздник: День семьи, любви и верности, который вся наша необъятная великая Россия праздновала восьмого июля.

Пожилые супруги, которые рука об руку идут по жизни в течение полувека и больше, молодые жители Курчатовского района с детьми - участники и победители разных этапов всероссийского конкурса «Семья года» - всем этим чудесным, красивым людям, которые чтят традиционные ценности и всегда вместе, районные власти подарили праздник с проникновенными песнями, яркими танцами, сладкими подарками, цветами и благодарностями.

С приветственным словом к гостям торжественного события, для которых узы брака святы, обратился глава Курчатовского района Сергей Антипов, отметивший, что День семьи, любви и верности – один из самых замечательных летних праздников – хоть и молодой, но уже государственный.

«Сегодня в зале присутствуют супруги, прожившие вместе более 50 лет. Хочу сказать вам «спасибо» за ваши крепкие семьи, за воспитание ваших детей. Семья – это самое дорогое, что у нас есть, это не просто ячейка общества, это наша опора, наш тыл, то место, куда хочется возвращаться. Для каждого человека семья – это что-то свое, но всегда самое важное. Когда в семье все хорошо, тогда и на работе, на службе все ладится. Желаю вам счастья, добра, мирного неба над головой, здоровья. Чтобы вы были востребованы и любимы вашими родными и близкими. Успехов, удачи вам во всем», - тепло поприветствовал Сергей Антипов виновников торжества – людей, состоявшихся и в профессии, и в семейной жизни.

Председатель Совета депутатов Курчатовского района Винера Давлетханова подчеркнула, что День семьи, любви и верности важен для всех – и для тех, кто прожил вместе много лет, и для тех, кто только начинает семейную жизнь.

«Мы знаем, что семья – это о самых дорогих, самых нежных, самых ласковых, самых добрых и чуть-чуть ранимых. Желаю, чтобы вы жили долго, счастливо, любили и уважали друг друга. Именно в семье рождается все самое лучшее – трудолюбие, терпимость… Этому не научит никакой учитель, этому учит семья. Долгих вам лет жизни, любви, семейного счастья. Цените это счастье – дороже на свете ничего нет», - сказала Винера Давлетханова.

По-настоящему замечательных людей чествовали по случаю главного семейного праздника в администрации Курчатовского района – уже немолодых, но все еще красивых, державшихся с большим достоинством и благодаривших организаторов за теплый прием, за возможность очутиться среди себе подобных – супругов, которые вместе много-много лет и, наверное, уже даже не помнят себя без своей второй половины, которые вместе растили детей, вместе радуются внукам и правнукам.

Эти люди когда-то давно сложили две свои жизни в одну, как со сцены актового зала районной администрации сказал в своих стихах, посвященных любимой жене Вере Семеновне, Валентин Александрович Лисицын.

Супруги Лисицыны – одна из 12-ти семейных пар Курчатовского района, награжденных по случаю Дня семьи, любви и верности. Женаты они уже полвека. И все эти годы Валентин Александрович, пенсионер с молодыми глазами, посвящает своей дорогой Вере стихи (надо сказать, талантливые и очень душевные) собственного сочинения. А ведь по профессии он технарь – инженер-конструктор, дослужившийся до должности главного механика завода «Теплоприбор». Любовь к прекрасной супруге, детям, родителям (ныне уже покойным), внукам вдохновляла и вдохновляет Валентина Лисицына на творчество – ни одного праздника, ни одной даты в этой семье не обходится без стихотворных строк. Кроме того, вдохновленный близкими (и вдохновляющий их) Валентин Александрович выращивает цветы – их с Верой Семеновной сад наполнен благоуханием прекрасных роз разных сортов.

По словам Валентина Лисицына, секрет счастливой семейной жизни – в желании стараться для другого человека, вкладываться в отношения по полной, делать все, что можешь. Уважение друг к другу, доверие, понимание, умение искренне радоваться успехам того, кто рядом, – вот такая вроде бы нехитрая формула семейного счастья, за которой – большой, но совершенно не тяжелый, если ты любишь и любим, труд.

Супруги Горбуновы, Александр Иванович и Зинаида Филипповна, которых также чествовали в праздничный день, рука об руку идут по жизни уже 62 года. Это самый долгий брак среди приглашенных на торжество в Курчатовском районе накануне Дня семьи, любви и верности, седьмого июля. Познакомились будущие муж и жена на металлургическом комбинате, где и прошла их основная трудовая жизнь. Александр Иванович награжден орденом Трудового Красного Знамени. Его вторая половина занималась общественной работой и в настоящее время состоит в Совете ветеранов Курчатовского района. У супругов Горбуновых двое детей и четверо внуков.

Победители и лауреаты этапов ежегодного традиционного всероссийского конкурса «Семья года» в различных номинациях (всего их пять: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций»), которых в этот день поздравляли и награждали в родном Курчатовском районе вместе с семейными парами-долгожителями, - живое доказательство тому, что в нашей стране священные брачные узы – все еще крепки и нерушимы. Пусть так и остается.

Всем приглашенным – 12 семейным парам-долгожителям и восьми семьям – участницам всероссийского конкурса – вручили благодарственные письма, цветы и сладкие подарки от администрации Курчатовского района и депутатов Алексея Денисенко, Павла Избрехта и Ильи Мительмана.