Депутата Белоусова объявили в розыск

Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов, осужденный за получение взятки в размере 3,25 миллиарда рублей и не явившийся на вынесение приговора, объявлен в розыск.

Как сообщили в УФСБ по Челябинской области, в связи с неявкой в суд он объявлен в розыск с мерой пресечения в виде заключения под стражу. До вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде.

Напомним, сегодня, третьего августа, Московский городской суд признал виновным в получении взятки в размере 3,25 миллиарда рублей депутата Госдумы Вадима Белоусова и приговорил к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением функции представителя власти сроком на три года. Также он лишен государственной награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Другую фигурантку дела - бывшего главного бухгалтера челябинского «Первого хлебокомбината», тещу Белоусова Маргариту Бутакову суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в 500 миллионов рублей.

В генеральной прокуратуре РФ добавили также, что конфисковано недвижимое имущество и денежные средства на счетах подсудимых Белоусова и Бутаковой в различных банках, в том числе 52 квартиры и три нежилых помещения в Челябинске, 76 долей в общей долевой собственности на земельные участки и квартиры в Челябинске.

С мая 2010 года по январь 2014 года Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание содействия и общего покровительства при заключении государственных и муниципальных контрактов по строительству, содержанию и ремонту автомобильных дорог в регионе. Всего в указанный период на территории Москвы и Челябинска участники организованной преступной группы незаконно получили более 3 миллиарда 253 миллиона рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.