Депутаты ЗСО утвердили порядок осуществления полномочий органами власти Коркинского округа

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили порядок осуществления в 2022 году государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Коркинского муниципального района и городских поселений в составе района – Коркино, Роза и Первомайский.

Законопроект принят в связи с преобразование Коркинского муниципального района в Коркинский муниципальный округ и формированием новых органов местного самоуправления.

Депутаты одобрили изменения в принятый ранее региональный закон ««О статусе и границах Коркинского муниципального округа Челябинской области».

Предусматривается, что в 2022 году государственные полномочия, переданные администрациям Коркинского района и городских поселений, будут осуществлять органы местного самоуправления Коркинского муниципального округа после их формирования.

Кроме того, парламентарии внесли поправки в региональный закон ««О Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области».

Администрации Коркинского муниципального округа, которая будет сформирована, предстоит принять муниципальный правовой акт, устанавливающий должности муниципальной службы в органах местного самоуправления.

В связи с этим парламентарии дополнили Реестр должностей муниципальной службы соответствующими должностями в органах местного самоуправления муниципального округа.

Кроме того, меняется наименование и содержание перечня пяти должностей муниципальной службы в органах муниципального финансового контроля, предусмотрев наиболее часто применяемое их наименование «контрольно-счетные органы муниципальных образований».

Проект закона также предусматривает исключение из Реестра с первого января 2023 года перечня шести должностей муниципальной службы в избирательных комиссиях муниципальных образований в связи с изменениями в избирательном законодательстве Российской Федерации и Челябинской области.