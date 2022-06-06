Детские песочницы Челябинска наполняют «строительной смесью» вместо песка

Челябинские родители жалуются на отвратительное качество песка, которым наполняют детские песочницы.

«В песочницу для детей во дворе завезли песок ужасного качества, больше похоже на строительную смесь. Песок спрессовался, им невозможно играть. Проспект Победы, 340», - написал в группу «Пусть Котова знает» в ВКонтакте Алексей Матвеев.

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Данную жалобу тут же подхватила жительница Челябинска, столкнувшаяся с аналогичной проблемой: «И нашим ребятам - нерыхлый песок непонятного цвета, как камень. Зачем издеваться над малышней?! Позор вообще! Пока только начало лета, завезите нормальный желтый песочек».

Еще одна челябинка посоветовала недовольным горожанам подать жалобы на управляющие компании за ненадлежащее качества песка, который, по ее словам, должен быть крупным и мытым, а другая жительница мегаполиса в комментариях к данному посту пожаловалась, что на проспекте Победы, 127 песка нет вообще.