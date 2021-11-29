29.11.2021
В Челябинской области наиболее активно пользуются интернетом жители 25-44 лет
29.11.2021
За неделю ковид оборвал жизни 210 южноуральцев
29.11.2021
Российские вирусологи связали возникновение “Омикрон” с плазмой переболевших covid-19
29.11.2021
Денежные доходы южноуральцев растут
29.11.2021
На ММК стартовала XXI научно-техническая конференция молодых специалистов
29.11.2021
Новая тропа «Таганая» стала призером конкурса «Сокровища России»
Детские сады, праздничная иллюминация, демонтаж НТО, уборка куч: Наталья Котова дала своим подчиненным ряд поручений
29.11.2021
Котова поручила Куляшову незамедлительно проверить челябинские «подземелья»
22.11.2021
Котова поручила Куляшову избавить обновленный Комсомольский проспект от пробок в зимний период
22.11.2021
Наталья Котова выразила недовольство уборкой челябинских дорог и состоянием урн
22.11.2021
В 2022 году дефицит бюджета Челябинска превысит 784 миллиона рублей
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
26.11.2021
Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев
26.11.2021
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
25.11.2021
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021