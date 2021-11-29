Детские сады, праздничная иллюминация, демонтаж НТО, уборка куч: Наталья Котова дала своим подчиненным ряд поручений

Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 29-го ноября, дала своим заместителям и главам районов города ряд поручений.

Заму по вопросам строительства Владимиру Шамне градоначальница поручила обеспечить получение соответствующих разрешений на ввод в эксплуатацию строящихся детских садов до конца текущего года.

Заместителю по социальному развитию Сергею Авдееву, заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову, а также главам внутригородских районов Наталья Котова поручила обеспечить выполнение строительно-монтажных работ по размещению праздничной новогодней иллюминации в срок до начала декабря.

Максиму Куляшову мэр Челябинска также озвучила поручение, касающееся наведения чистоты на дорогах и улицах города.

«На вас - обеспечение уборки и надлежащего содержания улично-дорожной сети, особенно - прилотковой части. Снег тает, после подметания здесь формируются большие грязные валы. Просьба - все убрать, пока не выпал новый снег, и вывезти все эти кучи», - сказала Наталья Котова.

Кроме того, глава города обратилась к челябинским чиновникам с призывом взять на особый контроль выполнение подрядными организациями муниципальных контрактов.

«При невыполнении применяйте систему претензий и штрафов. Не надо ждать, когда кто-то об этом скажет. Вы сами имеете полное право заниматься данной работой», - подчеркнула мэр.

Главам районов Наталья Котова напомнила о необходимости проведения перед Новым годом еженедельных обходов вверенных территорий с целью выявления имеющихся несовершенств, например, несанкционированных свалок.

«Совершая объезды, я вижу, что не все главы тщательно подходят к этой работе. Обязательно раз в неделю осматривайте свои районы, проверяя все направления деятельности подрядчиков и структурных подразделений администрации Челябинска, и, если есть какие-то нарушения, принимайте меры, сообщайте нам – мы сами будем работать по претензиям, которые у вас есть к структурным подразделениям мэрии», - заявила Наталья Котова.

Своему заместителю по правовым и имущественным вопросам Надежде Рыльской глава города поручила продолжать работу по демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов.

«Спасибо тем главам районов, кто активно этим занимается. Особенно – главе Тракторозаводского района, где на прошлой неделе было одновременно демонтировано 12 НТО», - отметила Наталья Котова.