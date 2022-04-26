Доктор Женя передал спецкору «Урал-пресс-информа» гуманитарный груз для жителей ЛНР

Специальный корреспондент «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко сегодня, 26 апреля, встретился в Челябинске с основателем некоммерческой организации «Другая Медицина» Евгением Косовских, который также известен как доктор Женя.

Евгений уже не первый год помогает бездомным и людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Это человек необычайно добрый и бескорыстный. Его клиника, которую он создал с нуля, поистине является образцом современной медицины. Взятие медицинских анализов, оказание врачебной и доврачебной помощи, стоматологическое обследование и лечение и даже уроки по оказанию первой медицинской помощи – все это «Другая медицина» Евгения Косовских, к которому на безвозмездной основе приходят врачи, помогающие людям без какой-либо выгоды для себя.

В такое сложное для Донбасса и жителей Донецкой и Луганской Народных республик время Евгений не остался в стороне и вызвался им помочь, оказав гуманитарную помощь лекарственными препаратами и средствами гигиены, дезинфекции. Всю помощь он передал спецкору «Урал-пресс-информа» Михаилу Бондаренко, который в ближайшее время отправится в Луганскую Народную Республику.

Наша редакция искренне благодарит Евгения за оказанную помощь и желает ему успехов в его непростой, но очень важной, полезной работе. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы благотворительный груз дошел до адресатов.