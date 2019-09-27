Дорожники: Основная сложность в работе – это взаимодействие с коммунальщиками и сетевиками

В Челябинске специалисты дорожной отрасли провели контрольный выезд по «горячим точкам» дорожного ремонта в областном центре вместе с представителями общественности. Они посетили несколько объектов столицы Южного Урала, где прямо сейчас проходят ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Сначала общественники побывали на пересечении улиц Свободы и Российской. Здесь работы ведутся в ночное время. Это связано с тем, что днем на этом участке дороги курсирует большое количество пассажирского автотранспорта.

«Ремонт не остановился из-за наступления низких температур — мы работают с перегружателем асфальтобетонной смеси, который поддерживает температурный режим смеси, при укладке он равняется 165 градусам. Все работы здесь планируем закончить через десять дней», - рассказал заместитель директора ООО «Нижавтодорстрой» Алексей Сидорук.

Следующей точкой объезда стало пересечение улиц Свободы и Труда. Здесь также ведутся ремонтные работы. Алексей Сидорук отметил, что сейчас задача дорожников — подготовить колодцы к укладке асфальтобетонной смеси.

«На данной улице у нас возникли непредвиденные сложности: при фрезеровании покрытия мы обнаружили колодцы и ливневую канализацию, которые были скрыты под слоем старого асфальта. Теперь их необходимо поднять до уровня нового покрытия. Вообще, основная сложность в работе сейчас — взаимодействие с коммунальщиками и сетевиками», — отметил Алексей Сидорчук.

Не осталась без внимания и улица Доватора. На пересечении с улицей Шаумяна делегация сделала следующую остановку. Дело в том, что на горячую линию Миндортранса Челябинской области накануне выезда поступило множество жалоб на образовавшиеся прямо на остановке общественного транспорта и пешеходном переходе большие лужи. Подрядчику уже выдано предписание, замечание будет устранено.

Побывали общественники и на транспортной развязке на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта. Работы на поделены на два этапа. Первый — возведение нового моста. Данный этап сейчас в самом разгаре, его планируют завершить к концу 2019 года. В следующем, 2020 году, дорожники приступят к реализации второго этапа строительства. Он предполагает разборку уже существующего моста на Троицком тракте и возведение на его месте нового. К этому времени планируется, что первая часть развязки будет сдана в эксплуатацию, и движение со старого моста будет переведено на новый.