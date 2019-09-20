Дорожники продолжают бороться с последствиями ураганного ветра

В Челябинской и Курганской областях ликвидации последствий урагана, обрушившегося на регион,.было задействовано 39 единиц спецтехники. Вечером 19 и ночью 20 сентября специалисты «УралАвтодора» обеспечивали бесперебойное и безопасное дорожное движение на трассах М-5 «Урал» и Р-254 «Иртыш». На этих федеральных трассах от границ республики Башкортостан до границ республики Казахстан было организовано усиленное круглосуточное патрулирование.

«Специалисты дорожных служб «УралАвтодора» были полностью готовы к любой нештатной ситуации. Все помехи движению на федеральных трассах своевременно ликвидировалась. Ограничения пропускной способности не было допущено. Так на некоторых участках трасс М-5 и Р-254 ветер был настолько сильным, что сносил остановочные павильоны, также повреждены дорожные указатели и знаки. В горнозаводской зоне шквальный ветер валил на проезжую часть деревья. Все помехи движению тут же убирались», – рассказал руководитель отдела содержания автодорог АО «УралАвтодор» Дмитрий Чупахин.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. На данный момент производится вывоз поваленных деревьев, установка дорожных знаков, монтаж и ремонт остановочных комплексов.