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Два муниципалитета оштрафовали на 400 тыс за сорняки в поле

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Два муниципалитета оштрафовали на 400 тыс за сорняки в поле

В Челябинской области суд привлек к административной ответственности Аргаяшский и Еткульский районы, которые забросили земельные участки на площади более 630 гектаров. Каждому муниципалитету предстоит выплатить штрафы по 200 тысяч рублей, а также выкорчевать пятиметровые деревья и прополоть поле, сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора региона Татьяна Нахтигаль.

В собственности Аргаяшского района имеется участок площадью 29,4 га, у Еткульского – 606 га. Специалисты регионального Россельхознадзора проверили землю, которая предназначена для сельхозработ, в июне этого года. Там они увидели пятиметровые деревья и сорняки.

Надзорное ведомство привлекло муниципалитеты к ответственности в виде штрафов в 400 и 200 тысяч рублей. Но администрации районов обратились с жалобой в суды.

«Аргаяшский районный суд постановление надзорного ведомства признал законным, снизив размер штрафа до 200 тысяч рублей. Еткульский суд оставил постановление без изменения», - рассказала Татьяна Нахтигаль.

Администрация Еткуля обратилась в Челябинский областной суд, однако и там оставили решение районного суда без изменения.

Начальник отдела государственного земельного надзора управления Россельхознадзора области Дмитрий Бойчук обратил внимание, что сельскохозяйственные земли должны использовать по прямому назначению. Так как наличие сорняков приводит к ухудшению качества участков.

«Главное – вернуть землю в состояние, пригодное для целевого использования: вспахать, засеять. Главное, чтобы земля работала и служила людям», - подытожил Бойчук.