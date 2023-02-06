06.02.2023
Гражданский комитет России открыл правозащитное направление для участников СВО
06.02.2023
Павел Шиляев рассказал об огромном интересе к ММК со стороны туристов
04.02.2023
В Варненском районе погиб пассажир легковушки, водитель в больнице
04.02.2023
Во дворе на Байкальской в Челябинске вспыхнуло пламя
04.02.2023
Челябинск станет детской экостолицей России
04.02.2023
Водитель автобуса «Екатеринбург – Челябинск» в состоянии опьянения повез пассажиров
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
Российским бойцам на передовой жизненно необходимы дроны – противостояние очень тяжелое
06.02.2023
Гражданский комитет России открыл правозащитное направление для участников СВО
03.02.2023
Танки Т-90М «Прорыв» с челябинскими двигателями успешно поражают цели
02.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Курчатовский гордится: челябинец Константин Кошкин награжден орденом «За доблесть»
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023