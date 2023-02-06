Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО

Движение «Урал – фронту» - команда неравнодушных единомышленников, ведущая сбор гуманитарной помощи для участников спецоперации и людей, живущих в зоне ее проведения, - начинает новый, очень важный сбор.

«Отправка - в марте 2023 года. Главное, что нужно сейчас на фронте - это дроны. В январе мы отвезли ребятам пилотную партию такой техники. Она прошла проверку боем и показала очень высокую эффективность», - рассказали организаторы движения «Урал – фронту» и в подтверждение этих слов процитировали полученное в выходные сообщение от ребят с передовой:

«Иван Васильевич (председатель Союза ветеранов спецназа ГРУ Челябинской области – прим.), приветствую! Наши ребята все дроны пустили в дело, и их работа заинтересовала все начальство, теперь начинают искать пути решения. Пытаюсь объяснить, что это не военные поставки, и собрать хоть немного информации. Понимаю всю наглость вопроса: Вы не подскажете, из Ваших источников дроны можно будет ожидать и когда?».

Получив такое сообщение, лидеры движения «Урал – фронту» приняли решение основной упор сейчас сделать на закупку таких дронов.

«Они доказали очень высокую эффективность и помогут нашим парням приблизиться к победе! Это самое важное, что требуется на сегодняшний день! - отмечают организаторы сбора. - Мы просим вас как можно быстрее поучаствовать в сборе, чтобы успеть закупить и передать изделия в течение марта».

Вся информация о том, как можно принять участие в благородном деле помощи нашим бойцам, - в сообществе «Урал – фронту», по ссылке.

Отметим, параллельно с этим сбором для специальных подразделений команда единомышленников готовит к отправке после десятого февраля колонну для бойцов обычных мотострелковых подразделений, находящихся на передовой, с жизненно необходимым для них грузом. Кроме того, туда войдет гуманитарная помощь для детей и мирных жителей.

«Спасибо всем неравнодушным добровольцам и благотворителям за ваше участие в сборах и помощь нашим бойцам! Победа - за нами!!!» - отмечают в движении «Урал – фронту».

Подчеркнем: доставка адресная, всю помощь руководители Союза ветеранов спецназа ГРУ (Иван Заика, заместитель начальника штаба этой ветеранской организации Олег Мигаль) возят на передовую сами, доставляя ее адресатам лично в руки. Вся помощь доходит до получателей в стопроцентном объеме.

Данная команда, объединившая неравнодушных жителей Урала, уже оказала огромную поддержку участникам СВО, доставив в зону ее проведения большое количество квадрокоптеров (уральская эскадрилья – практически неуязвима, и в ее составе - спасибо всем причастным - летает все больше умных «птичек»), тепловизоров, защищенных средств связи (главная цель организаторов и участников движения «Урал – фронту» - сохранение жизни наших бойцов).