Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»

Урал готовит к отправке в зону СВО очередную партию умных «птичек» - практически неуязвимых для противника квадрокоптеров.

В настоящее время в составе славной уральской эскадрильи боевые задачи выполняет около двух с половиной десятков беспилотников, сразу после Нового года из Челябинской области на передовую отправят еще дюжину коптеров.

У каждой «птички» свое имя. Есть, например, коптеры «Челябинск», «Екатеринбург», «Миасс», «Магнитогорск», «Златоуст», «Асбест», «Магнитка» (поселок в Кусинском районе Челябинской области), «Лесной остров» (Челябинск), «Глухой остров» – беспилотники называют в честь населенных пунктов, жители которых собирают средства на покупку крылатых помощников бойцов.

«У нас там уже летает более 25-ти коптеров. Сейчас закупили еще 12, повезем их на передовую сразу после Нового года. Таким образом, выполнять боевые задачи в составе уральской эскадрильи будет уже около сорока «птичек». Они, по отзывам непосредственных участников спецоперации, практически не угоняемые и практически не уничтожаемые – перед тем, как отправить коптеры бойцам, мы отдаем их специалистам, которые перепрошивают беспилотники, меняют заводские установки. Это позволяет уральским коптерам выполнять боевые задачи значительно дольше других беспилотников», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» челябинец с позывным «Байкер», который - вместе с единомышленниками – с первых дней проведения СВО организует в Челябинской области сбор гуманитарной помощи и лично доставляет ее на передовую.

По его словам, буквально пару дней назад с полей сражений в Челябинск вернулся «раненый» «воин» уральской эскадрильи с именем «Смолино», попавший под обстрел. После ремонта беспилотник снова вернется в строй и вместе со своими крылатыми друзьями продолжит выполнять поставленные задачи.

«Какие-то коптеры были сбиты, какие-то - попали под обстрел, какие-то, к большому сожалению, погибли… вместе с людьми, которые ими управляли. Погибли на боевом посту, выполняя боевые задачи. Но при этом мы можем с уверенностью сказать, что наши, уральские, беспилотники имеют характеристики намного лучше базовых, их сложно угнать, сложно уничтожить. Это нам говорят, пишут с передовой сами ребята, с которыми у нас налажена обратная связь», - рассказал «Байкер» (отметим, «воздушные работники войны», как их называют в группе сбора помощи ДНР и ЛНР, верой и правдой служат в том числе бойцам батальона «Апостол», командиром которого является челябинский «Ангел» Юрий Гагарин).

В ноябре «Байкер» вместе с Иваном Заикой, председателем Союза ветеранов спецназа ГРУ Челябинской области, в очередной раз побывал в зоне СВО – мужчины отвозили бойцам подразделений спецназначения очередную партию «гуманитарки». В поездке они провели две недели, побывали на двух направлениях – со стороны Луганской Народной республики и Херсонской области, а вчера, 12 декабря, провожали в дальнюю дорогу своих товарищей – гуманитарный конвой во главе с Олегом Мигалем: на Донбасс ушло шесть «ГАЗелей» и бронированная «Нива». В это утро у стен Христорождественского собора «Байкер» рассказал агентству «Урал-пресс-информ» о том, как все начиналось:

«Это было коллективное решение – помогать. Так сложилось, что буквально на следующий день после 24 февраля, когда началась специальная военная операция, мы собрались с друзьями - они все офицеры запаса, чтобы обсудить ситуацию. Морально было очень тяжело, ведь всем понятно, что любая война – это всегда боль, всегда потери, всегда погибшие товарищи. Мы с друзьями задались вопросом, что можем сделать, чтобы как можно больше наших ребят, наших друзей, детей наших друзей (дети у нас уже все взрослые) остались живы и здоровы к тому моменту, когда мы победим. Приняли решение: будем помогать. Первую отгрузку сделали буквально в марте. Тогда ввиду многих объективных причин воевавшие ребята попадали в очень непростые ситуации. Бойцы выполняли чрезвычайно сложные задачи, при этом в первые месяцы СВО у них были объективные проблемы со снабжением. Мы отвозили им жизненно необходимые вещи. Они это оценили. Впоследствии, когда мы приезжали на передовую, ребята говорили: «То, что мы от вас получали, иногда реально спасало нам жизнь».

«Байкер» рассказал, что бойцам нечем было чистить оружие – масла не было. Автоматические гранатометы приходилось чистить соляркой. Оружие заедало, и российские солдаты не могли полноценно выполнять боевые задачи. По факту они работали в окружении, то есть все обеспечение, все логистические цепочки были разорваны. И тут случайно к ним прорвался «КамАЗ», а в нем – оружейное масло, так им необходимое. И ребята до сих пор помнят ту помощь.

«Мы знали, что нужно на войне всегда: шоколадка, пачка сигарет… Первые наши отгрузки были такие – помогающие выживать в широком смысле. Последующие отгрузки стали более профессиональными - тогда мы уже увидели, какая идет война, как изменилась тактика ведения боевых действий, поняли, на что нужно делать основной упор. Крайний раз мы были «на передке» 17 ноября – там, где летит, где и наши вылеты, и на нас прилеты. Разговаривали с командирами, солдатами, контрактниками, и все они в один голос говорили, что самое необходимое - это коптеры, которые сегодня решают массу задач: начиная от разведывательных, корректировочных и заканчивая использованием беспилотников в качестве доставщиков каких-то объектов врагу - мин, гранат…. Условно говоря, коптеры используются как бомбардировочная авиация», - рассказал «Байкер».

На втором месте, отметил он, - тепловизоры, позволяющие определить местонахождение противника задолго до визуального контакта, и особенно полезные ночью. Также на передовой очень нужны защищенные средства связи (чтобы не смогли прослушивать враги). И все это уральское братство везет в зону СВО.

«У нас огромное число неравнодушных. А начиналось все с достаточно узкого круга людей. Это были наши близкие друзья, знакомые, клиенты - по мирной жизни. За ними пришли их друзья… И реакция пошла. Сегодня нам помогает невероятное количество людей. Если оценивать объемы помощи в финансах: первая, мартовская, отгрузка у нас была на сумму в 240 тысяч рублей, а в ноябре мы увезли ребятам спецоборудования и разных вещей на сумму около шести миллионов. И в Новый год увезем груза на неменьшую сумму, - рассказал «Байкер», заявив при этом, что героизация ему и его сподвижникам не нужна. - Мы совершенно простые, обычные люди. На самом деле для нас это терапия, мы делаем то, что можем. Это важно для наших душ, для офицерской чести. Это дело, которое мы обязаны делать. Это наш долг. Нам говорят «спасибо», но нас не надо благодарить, мы работаем простыми экспедиторами: здесь у людей берем в руки, там людям в руки отдаем. Вот наша работа».

Также «Байкер» озвучил ответ на вопрос, который, подчеркнул он, задают все без исключения: «Почему всеми этими вещами наших солдат не обеспечивает министерство обороны?».

«Во-первых, ни одно минобороны – ни противника, ни наше – не могло представить, что война будет такой. На сегодняшний день тактика действий наших специальных разведывательных подразделений изменилась просто до неузнаваемости. То, чему нас учили в свое время, и то, что есть сейчас, - это абсолютно разные вещи, изменения произошли нереальные. Средства сегодня используются совершенно другие – ни мы, ни другая сторона не были готовы к этой войне в техническом плане», - подчеркнул «Байкер».

Технические средства разведки (квадрокоптеры, тепловизоры, радиостанции), теплые вещи, обмундирование, снаряжение, спальники, генераторы, защищенные планшеты для навигационных программ, печки, медикаменты – все это, купленное, собранное при участии сотен людей, идет на передовую, где помощь уральцев (и их самих) очень ждут. Как говорит Олег Мигаль, когда на передовой они встречают своих земляков бойцы говорят, что в этот момент словно дома побывали, на время перенеслись из зоны СВО, где стреляют и убивают, в родной Челябинск, родной Магнитогорск, Миасс, Златоуст…

Иногда дом, мирная жизнь, что временно стали прошлым, пахнут сыром. Домашним сыром, который приехал на передовую из Челябинской области, с Глухого Острова, и который всему голова. Вкусный и полезный подарок жителя Кусинского района бойцы оценили по достоинству. Сыр, проехавший тысячи километров, словно солнышко, – вкусное и ароматное, осветил тяжелые будни участников СВО, подарил им радость. Поразил этот восхитительный продукт и самого «Байкера», который, увидев, чем ужинают участники спецоперации, восхитился: «Вот это снабжение у вас, ребята».

Как признался челябинец, он и знать не знал, что сыр приехал в зону проведения спецоперации вместе с ним, только в другой машине. Это был королевский подарок сыровара Олега воинам русским. Вот такой случился казус. Вспоминая о том, как увидел роскошный сыр на передовой, «Байкер» от души смеется: