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Фото: Предоставлено Олегом Мигалем

Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»

После Нового года в зону СВО из Челябинской области отправится еще дюжина беспилотников

Урал готовит к отправке в зону СВО очередную партию умных «птичек» - практически неуязвимых для противника квадрокоптеров.

В настоящее время в составе славной уральской эскадрильи боевые задачи выполняет около двух с половиной десятков беспилотников, сразу после Нового года из Челябинской области на передовую отправят еще дюжину коптеров.

У каждой «птички» свое имя. Есть, например, коптеры «Челябинск», «Екатеринбург», «Миасс», «Магнитогорск», «Златоуст», «Асбест», «Магнитка» (поселок в Кусинском районе Челябинской области), «Лесной остров» (Челябинск), «Глухой остров» – беспилотники называют в честь населенных пунктов, жители которых собирают средства на покупку крылатых помощников бойцов.

«У нас там уже летает более 25-ти коптеров. Сейчас закупили еще 12, повезем их на передовую сразу после Нового года. Таким образом, выполнять боевые задачи в составе уральской эскадрильи будет уже около сорока «птичек». Они, по отзывам непосредственных участников спецоперации, практически не угоняемые и практически не уничтожаемые – перед тем, как отправить коптеры бойцам, мы отдаем их специалистам, которые перепрошивают беспилотники, меняют заводские установки. Это позволяет уральским коптерам выполнять боевые задачи значительно дольше других беспилотников», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» челябинец с позывным «Байкер», который - вместе с единомышленниками – с первых дней проведения СВО организует в Челябинской области сбор гуманитарной помощи и лично доставляет ее на передовую.

По его словам, буквально пару дней назад с полей сражений в Челябинск вернулся «раненый» «воин» уральской эскадрильи с именем «Смолино», попавший под обстрел. После ремонта беспилотник снова вернется в строй и вместе со своими крылатыми друзьями продолжит выполнять поставленные задачи.

«Какие-то коптеры были сбиты, какие-то - попали под обстрел, какие-то, к большому сожалению, погибли… вместе с людьми, которые ими управляли. Погибли на боевом посту, выполняя боевые задачи. Но при этом мы можем с уверенностью сказать, что наши, уральские, беспилотники имеют характеристики намного лучше базовых, их сложно угнать, сложно уничтожить. Это нам говорят, пишут с передовой сами ребята, с которыми у нас налажена обратная связь», - рассказал «Байкер» (отметим, «воздушные работники войны», как их называют в группе сбора помощи ДНР и ЛНР, верой и правдой служат в том числе бойцам батальона «Апостол», командиром которого является челябинский «Ангел» Юрий Гагарин).

В ноябре «Байкер» вместе с Иваном Заикой, председателем Союза ветеранов спецназа ГРУ Челябинской области, в очередной раз побывал в зоне СВО – мужчины отвозили бойцам подразделений спецназначения очередную партию «гуманитарки». В поездке они провели две недели, побывали на двух направлениях – со стороны Луганской Народной республики и Херсонской области, а вчера, 12 декабря, провожали в дальнюю дорогу своих товарищей – гуманитарный конвой во главе с Олегом Мигалем: на Донбасс ушло шесть «ГАЗелей» и бронированная «Нива». В это утро у стен Христорождественского собора «Байкер» рассказал агентству «Урал-пресс-информ» о том, как все начиналось:

«Это было коллективное решение – помогать. Так сложилось, что буквально на следующий день после 24 февраля, когда началась специальная военная операция, мы собрались с друзьями - они все офицеры запаса, чтобы обсудить ситуацию. Морально было очень тяжело, ведь всем понятно, что любая война – это всегда боль, всегда потери, всегда погибшие товарищи. Мы с друзьями задались вопросом, что можем сделать, чтобы как можно больше наших ребят, наших друзей, детей наших друзей (дети у нас уже все взрослые) остались живы и здоровы к тому моменту, когда мы победим. Приняли решение: будем помогать. Первую отгрузку сделали буквально в марте. Тогда ввиду многих объективных причин воевавшие ребята попадали в очень непростые ситуации. Бойцы выполняли чрезвычайно сложные задачи, при этом в первые месяцы СВО у них были объективные проблемы со снабжением. Мы отвозили им жизненно необходимые вещи. Они это оценили. Впоследствии, когда мы приезжали на передовую, ребята говорили: «То, что мы от вас получали, иногда реально спасало нам жизнь».

«Байкер» рассказал, что бойцам нечем было чистить оружие – масла не было. Автоматические гранатометы приходилось чистить соляркой. Оружие заедало, и российские солдаты не могли полноценно выполнять боевые задачи. По факту они работали в окружении, то есть все обеспечение, все логистические цепочки были разорваны. И тут случайно к ним прорвался «КамАЗ», а в нем – оружейное масло, так им необходимое. И ребята до сих пор помнят ту помощь.

«Мы знали, что нужно на войне всегда: шоколадка, пачка сигарет… Первые наши отгрузки были такие – помогающие выживать в широком смысле. Последующие отгрузки стали более профессиональными - тогда мы уже увидели, какая идет война, как изменилась тактика ведения боевых действий, поняли, на что нужно делать основной упор. Крайний раз мы были «на передке» 17 ноября – там, где летит, где и наши вылеты, и на нас прилеты. Разговаривали с командирами, солдатами, контрактниками, и все они в один голос говорили, что самое необходимое - это коптеры, которые сегодня решают массу задач: начиная от разведывательных, корректировочных и заканчивая использованием беспилотников в качестве доставщиков каких-то объектов врагу - мин, гранат…. Условно говоря, коптеры используются как бомбардировочная авиация», - рассказал «Байкер».

На втором месте, отметил он, - тепловизоры, позволяющие определить местонахождение противника задолго до визуального контакта, и особенно полезные ночью. Также на передовой очень нужны защищенные средства связи (чтобы не смогли прослушивать враги). И все это уральское братство везет в зону СВО.

«У нас огромное число неравнодушных. А начиналось все с достаточно узкого круга людей. Это были наши близкие друзья, знакомые, клиенты - по мирной жизни. За ними пришли их друзья… И реакция пошла. Сегодня нам помогает невероятное количество людей. Если оценивать объемы помощи в финансах: первая, мартовская, отгрузка у нас была на сумму в 240 тысяч рублей, а в ноябре мы увезли ребятам спецоборудования и разных вещей на сумму около шести миллионов. И в Новый год увезем груза на неменьшую сумму, - рассказал «Байкер», заявив при этом, что героизация ему и его сподвижникам не нужна. - Мы совершенно простые, обычные люди. На самом деле для нас это терапия, мы делаем то, что можем. Это важно для наших душ, для офицерской чести. Это дело, которое мы обязаны делать. Это наш долг. Нам говорят «спасибо», но нас не надо благодарить, мы работаем простыми экспедиторами: здесь у людей берем в руки, там людям в руки отдаем. Вот наша работа».

Также «Байкер» озвучил ответ на вопрос, который, подчеркнул он, задают все без исключения: «Почему всеми этими вещами наших солдат не обеспечивает министерство обороны?».

«Во-первых, ни одно минобороны – ни противника, ни наше – не могло представить, что война будет такой. На сегодняшний день тактика действий наших специальных разведывательных подразделений изменилась просто до неузнаваемости. То, чему нас учили в свое время, и то, что есть сейчас, - это абсолютно разные вещи, изменения произошли нереальные. Средства сегодня используются совершенно другие – ни мы, ни другая сторона не были готовы к этой войне в техническом плане», - подчеркнул «Байкер».

Технические средства разведки (квадрокоптеры, тепловизоры, радиостанции), теплые вещи, обмундирование, снаряжение, спальники, генераторы, защищенные планшеты для навигационных программ, печки, медикаменты – все это, купленное, собранное при участии сотен людей, идет на передовую, где помощь уральцев (и их самих) очень ждут. Как говорит Олег Мигаль, когда на передовой они встречают своих земляков бойцы говорят, что в этот момент словно дома побывали, на время перенеслись из зоны СВО, где стреляют и убивают, в родной Челябинск, родной Магнитогорск, Миасс, Златоуст…

Иногда дом, мирная жизнь, что временно стали прошлым, пахнут сыром. Домашним сыром, который приехал на передовую из Челябинской области, с Глухого Острова, и который всему голова. Вкусный и полезный подарок жителя Кусинского района бойцы оценили по достоинству. Сыр, проехавший тысячи километров, словно солнышко, – вкусное и ароматное, осветил тяжелые будни участников СВО, подарил им радость. Поразил этот восхитительный продукт и самого «Байкера», который, увидев, чем ужинают участники спецоперации, восхитился: «Вот это снабжение у вас, ребята».

Как признался челябинец, он и знать не знал, что сыр приехал в зону проведения спецоперации вместе с ним, только в другой машине. Это был королевский подарок сыровара Олега воинам русским. Вот такой случился казус. Вспоминая о том, как увидел роскошный сыр на передовой, «Байкер» от души смеется:

«Это было что-то невероятное. Я не знал, что мы везем сыр. Очень много всего было. Автобус шел совершенно полный, вторая машина – так же была загружена под завязку. И вот как-то вечером, на передовой, 12 взрослых мужчин (и я в их числе) сели перекусить. Увидел я этот сыр, попробовал и подумал: «Здесь… и такой сыр». Говорю: «Ребята, я что-то не понял. Откуда?». Они рассмеялись и сказали: «Это не снабжение у нас такое крутое, это ваш уральский сыр». Когда мы вернулись домой, я не утерпел и связался – через Олега Мигаля – с производителем сыра, тоже Олегом, которого лично не знал. Сказал сыровару, что, если в нашей поездке и было какое-то светлое, радостное пятно, то это был его сыр. За него этому человеку – отдельное спасибо».

Автор: Евгения Александрова
спецоперация на Украине
гуманитарная помощь
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Предприниматели назвали важный навык для успешного ведения бизнеса

12.12.2022 15:10

В Челябинске умер заболевший ОРВИ школьник, не доехав до больницы

12.12.2022 15:08

Консультация юриста: увольнение без отработки

12.12.2022 15:03

Два предприятия по производству саженцев попали в портфель новых инвестпроектов Челябинской области

12.12.2022 14:47

Проект «Красота в тебе» помогает челябинским женщинам найти свою изюминку

12.12.2022 14:34

Арестован житель Сосновского района, который спрятал труп своей бывшей жены в лесу

12.12.2022 14:30

К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала

12.12.2022 14:28

Жителей Челябинской области пригласили протестировать новый сервис «Дом.Госуслуги»

12.12.2022 14:18

В 2023 году медики продолжат получать выплаты за выявленные у пациентов онкозаболевания

12.12.2022 13:52

Памятники Льва Головницкого и…печеная картошка

12.12.2022 13:37

В Челябинской области утвердили порядок компенсации платы за обучение детей мобилизованных

12.12.2022 13:19

В ГК «Солнечная долина» дети из Донбасса встали на лыжи и сноуборды

12.12.2022 12:16

Главный южноуральский полицейский уехал на Кавказ

12.12.2022 11:47

В Челябинске открылись елочные базары

12.12.2022 11:43

За плохую уборку снега подрядчики оштрафованы на миллион рублей в Челябинске

12.12.2022 11:38

Сегодня в кафедральный собор Челябинска доставят святыню

12.12.2022 11:24

ММК привлек к инвентаризации своих запасов беспилотники

12.12.2022 10:50

Назначен замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области

12.12.2022 10:40

Нацпарки Таганай и Зигальца повысят плату за посещение

12.12.2022 10:17

«Единая Россия» совместно с Минпросвещения провели первый Всероссийский форум «Школа Героя»

12.12.2022 09:49

В Челябинской области снижается смертность от ковида, но растет заболеваемость

12.12.2022 09:31

Единый аппарат трех омбудсменов в Челябинской области возглавила Евгения Шангина

12.12.2022 00:23

В Челябинске состоится православная книжная выставка-форум «Радость Слова»

11.12.2022 22:57

Обязанности замминистра строительства Челябинской области возложены на Елену Кузнецову

11.12.2022 21:32

В северной половине Челябинской области в понедельник прогнозируют снегопады

11.12.2022 21:24

Анонсы событий и мероприятий на 12 декабря (18+)

11.12.2022 20:34

Президент КХЛ: В Челябинске созданы все условия для начинающих спортсменов

11.12.2022 20:18

Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса

11.12.2022 19:42

В Челябинске хозяева звездного хоккейного уикенда уступили гостям

11.12.2022 19:19

В ДТП пострадали апельсины: под Чебаркулем перевернулся "Камаз" с фруктами 

11.12.2022 15:34

На следующей неделе - мощный звездопад из созвездия Близнецы и начало потока Урсиды

11.12.2022 15:02

С 11 декабря введен новый график движения электричек

11.12.2022 13:59

Отец Игорь: Очень правильно встречаться и делиться своими дарованиями и талантами

11.12.2022 12:48

Южноуральцев приглашают проголосовать за новогодние открытки земляков

11.12.2022 12:10

Коронавирус в Челябинской области не сдает позиции

10.12.2022 18:07

Челябинск встретил звезд КХЛ: делимся впечатлениями

10.12.2022 13:15

Всех на пельмени зовет челябинский минсельхоз

10.12.2022 12:16

«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса

10.12.2022 11:45

Фотопроект "Жена героя" нашел много последователей в Челябинской области

10.12.2022 09:22

Консультация юриста: молоко за вредность

10.12.2022 09:06

"Ребята обнимали и обнимали": школьники Ясиноватой покатались по горнолыжным трассам в Челябинской области

10.12.2022 01:28

Школьники в Челябинске узнают о традициях празднования Нового года, появившихся по указу Петра I

10.12.2022 00:51

В субботу в Челябинске состоится Рождественский фестиваль воскресных школ

10.12.2022 00:03

В Магнитогорске повысили степень опасности НМУ

09.12.2022 23:32

В выходные в Челябинской области – местами небольшой снег

09.12.2022 20:25

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

09.12.2022 19:24

Роспотребнадзор: Важно предотвратить встречу двух вирусов в организме человека

09.12.2022 18:37

Сотрудникам мэрии и УК предложили поселиться в аварийном общежитии на Мира

09.12.2022 18:01

Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве

09.12.2022 17:59

Челябинск отмечает День Героев Отечества

09.12.2022 17:40

«Единая Россия» открыла отделение партии в Херсонской области

09.12.2022 17:31

Знамя госкомитета обороны СССР передано на вечное хранение Историческому музею

09.12.2022 16:35

Потоп в Копейске случился из-за ночного порыва трубопровода

09.12.2022 16:31

С борта самолета в руки полицейских попал в Челябинске подросток-беглец

09.12.2022 16:11

Герои Отечества – гордость УФСБ России по Челябинской области

09.12.2022 15:59

Представитель «Боевого братства» провел урок мужества для школьников Челябинска

09.12.2022 15:47

Челябинская область стоит на пороге эпидемии гриппа

09.12.2022 15:42

Половина коррупционных преступлений в Челябинской области - взятки

09.12.2022 15:23

В центре Копейска случился «вселенский потоп»

09.12.2022 13:56

В Челябинске прошел форум участников I всероссийской игры «Русский мир»

09.12.2022 13:42

В Челябинской области снижается естественная убыль населения

09.12.2022 13:36

Школьные музеи Челябинска покажут свои богатства широкой публике

09.12.2022 13:30

Челябинцам предлагают выбрать инициативные проекты нового года

09.12.2022 12:58

Александр Сильвестров: Стремиться дальше и больше нужно всегда

09.12.2022 12:52

ВТБ увеличил максимальный размер ипотеки по паспорту в 1,5 раза

09.12.2022 12:48

Налоговая служба организует 15 декабря День открытых дверей

09.12.2022 12:35

ДЕТСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ: НЮАНСЫ

09.12.2022 12:34

Уголовное дело заведено на жительницу Катав-Ивановска, бросившую младенца на бетонный пол

09.12.2022 12:18

В Челябинской области пройдут «Дни Белорусского кино»