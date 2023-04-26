Дырявые руки – дырявый асфальт: тротуар на Октябрьской в Челябинске проваливается после ремонта

Отремонтированные меньше года назад тротуары на улице Октябрьской в Челябинске сегодня, в апреле 2023-го, являют собой печальное зрелище – асфальт на пешеходных дорожках «продырявился».

Фотографии тротуаров с гигантскими ямами были опубликованы 25 апреля в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте. Свои снимки автор сопроводила текстом следующего содержания: «Не прошло и года. Пешеходные дорожки, сделанные летом 2022 года на улице Октябрьская, проваливаются. Вот так делают у нас в городе дороги».

Снимки свежеотремонтированных тротуаров, которые выглядят, словно их бомбили, произвели на жителей Челябинска большое впечатление. Горожане возмущаются и задаются вопросом: на что были потрачены деньги?

Напомним, ремонт участка улицы Октябрьской от Танкистов до Бажова анонсировали еще в 2021 году. Власти Челябинска отмечали, что данный объект будет приведен в надлежащее состояние в 2022-м по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».