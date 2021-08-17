Администрация Челябинска отремонтирует десятки тротуаров на сэкономленные средства

В Челябинске в этом году благодаря экономии, полученной в результате проведения конкурсных процедур, будут отремонтированы десятки тротуаров.

Как сообщили в мэрии, работы будут проведены на следующих объектах:

- улица Дегтярева вдоль стадиона «Мечел»;

- улица Байкальская от улицы Обухова до улицы Румянцева;

- шоссе Металлургов от дома №33 по шоссе Металлургов до улицы Черкасской;

- улица Шаумяна от улицы Доватора до улицы Омской;

- улица Омской от дома №30 до дома №26;

- улица Новороссийская вдоль дома №27;

- под путепроводом автодороги «Меридиан» по улице Труда;

- улица Кузнецова вдоль дома №7.

Также к объектам, на которых будет выполнен ремонт проезжей части в рамках экономии средств при проведении конкурсных процедур, добавились следующие участки:

- проспект Победы от улицы Валдайской до улицы Бажова;

- местный проезд от улицы Молодогвардейцев до автопарка.

Кроме того, в Челябинске заблаговременно определен перечень объектов для ремонта в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В настоящий момент по всем уже проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчика.

«Мы намеренно сформировали перечень дорог для ремонта по нацпроекту, чтобы к сезону уже пройти все необходимые процедуры и иметь заключенные контракты. Для подрядчиков это тоже плюс, они, понимая предстоящий объем работ, смогут тщательно все подготовить», - отмечает председатель комитета дорожного хозяйства Челябинск Ринат Кучитаров.

В дорожном сезоне следующего года будут полностью отремонтированы:

- улица Лыжных батальонов от кольцевой развязки до границы города;

- дорога в Сухомесово от улицы Чистопольской до ж/д переезда;

- мост по улице Аральской;

- улица Мартеновская от улицы. Беломорской до улицы Прокатной;

- улица Валдайская от улицы Героев Танкограда до проспекта Победы;

- улица Механическая от улицы Валдайской до автодороги «Меридиан»;

- улица Октябрьская от улицы Танкистов до улицы Бажова;

- улица Профессора Благих от улицы Молодогвардейцев до Северного тракта;

- улица Гагарина от улицы Дзержинского до Копейского шоссе;

- улица 50-летия ВЛКСМ от ул. Металлургов до ул. Черкасской;

- улица Академика Макеева от улицы Университетская набережная до улицы 250-летия Челябинска;

- улица Разина восточный проезд от улицы Торговой до путепровода «Челябинск-главный» (оба проезда);

- мост через реку Миасс у поселка Першино;

- путепровод по Троицкому тракту у поселка Новосинеглазово;

- улица Дарвина.

В администрации Челябинска подчеркивают, что данный перечень не является исчерпывающим. Ремонт и строительство дорог в областном центре ведется по нескольким программам.