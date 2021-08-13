13.08.2021
В Челябинске назвали дороги, которые отремонтируют по нацпроекту БКАД в 2022 году
13.08.2021
В Челябинской области возбудили дело о хищении полезных ископаемых
13.08.2021
В областной больнице Троицка назначен новый главврач
13.08.2021
Вручены награды лауреатам «Славы Южноуральска – 2021»
13.08.2021
Жители Челябинской области могут начать год с добра и помочь больным детям
13.08.2021
За время пандемии ковид сумели победить около 70 тысяч южноуральцев
В Челябинске назвали дороги, которые отремонтируют по нацпроекту БКАД в 2022 году
12.08.2021
В Челябинске отремонтируют еще семь участков дорог
23.07.2021
Дорожники рассказали о ходе капитального ремонта автодороги Кунашак - Усть-Багаряк
14.07.2021
В Златоусте благодаря поддержке Текслера отремонтируют одну из самых проблемных дорог
08.05.2021
В Челябинской области ограничат движение на М-5 в связи с проведением ремонта
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021