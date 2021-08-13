В Челябинске назвали дороги, которые отремонтируют по нацпроекту БКАД в 2022 году

В Челябинске заблаговременно определен перечень объектов для ремонта в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В настоящий момент по всем уже проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчика.

«Мы намеренно сформировали перечень дорог для ремонта по нацпроекту, чтобы к сезону уже пройти все необходимые процедуры и иметь заключенные контракты. Для подрядчиков это тоже плюс. Они, понимая предстоящий объем работ, смогут тщательно все подготовить», - отмечает председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

В дорожном сезоне следующего года будут полностью отремонтированы:

- улица Лыжных батальонов от кольцевой развязки до границы города;

- дорога в Сухомесово от Чистопольской до железнодорожного переезда;

- мост по улице Аральской;

- улица Мартеновская от Беломорской до Прокатной;

- улица Валдайская от Героев Танкограда до проспекта Победы;

- улица Механическая от Валдайской до автодороги «Меридиан»;

- улица Октябрьская от Танкистов до ул. Бажова;

- улица Профессора Благих от Молодогвардейцев до Северного тракта;

- улица Гагарина от Дзержинского до Копейского шоссе;

- улица 50-летия ВЛКСМ от Металлургов до Черкасской;

- улица Академика Макеева от ул. Университетская набережная до ул. 250-летия Челябинска;

- улица Разина восточный проезд от ул. Торговой до путепровода «Челябинск-главный» (оба проезда);

- мост через реку Миасс у поселка Першино;

- путепровод по Троицкому тракту у поселка Новосинеглазово;

- улица Дарвина (капитальный ремонт, подробности здесь).

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, данный перечень не является исчерпывающим. Ремонт и строительство дорог в городе ведется по нескольким программам. По мере их утверждения, они будут также обнародованы.