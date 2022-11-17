17.11.2022
Пострадавшей при ДТП остановке в Челябинске вернули крышу
17.11.2022
Начался поиск будущих полицейских
17.11.2022
Челябинцы жалуются мэру на водителей 128-й маршрутки и на ситуацию с транспортом в целом
17.11.2022
«Единая Россия» доставила спортинвентарь в пункты временного размещения жителей Херсонской области
17.11.2022
СК возбудил уголовное дело после прогулки босого ребенка в Южноуральске
17.11.2022
В Челябинске еще почти сто остановок будут «сообщать» о времени прибытия транспорта
«Единая Россия» доставила спортинвентарь в пункты временного размещения жителей Херсонской области
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
15.11.2022
Новые меры поддержки мобилизованных предлагает «Единая Россия»
15.11.2022
Время «сложных решений» нарисовали дети Челябинской области
14.11.2022
«Сквер мудрости» и «Парк фантазеров»: в Еткуле открылась модульная библиотека
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022