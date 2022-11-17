«Единая Россия» доставила спортинвентарь в пункты временного размещения жителей Херсонской области

Гуманитарная миссия «Единой России» в Херсонской области доставила спортивный инвентарь в один из пунктов временного размещения Генического района. Теперь дети, живущие в ПВР, смогут заниматься футболом, волейболом, баскетболом и шахматами.

«Во время прошлой поездки в Генический район жители пункта временного размещения попросили помочь со спортивным инвентарем для детей. Пообещали оперативно решить вопрос и уже привезли все необходимое. Также нам рассказали, что в ближайшее время для ребят здесь начнется обучение по школьной программе. Поэтому вместе со спортинвентарем передали в ПВР 50 рюкзаков от «Единой России», - рассказал депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Всего добровольцы привезли детям около 20 футбольных, баскетбольных и волейбольных мячей, десяток скакалок, инвентарь для занятия гимнастикой, шахматы и шашки.

"Будем бережно относиться к привезенным подаркам. Назначим человека, ответственного за спортивный инвентарь. Также хотим нанять воспитателя для детей дошкольного возраста, чтобы он занимался с ребятами, в том числе и спортом", - отметили херсонцы в пункте временного размещения.

Заниматься спортом с детьми, проживающими в пункте временного размещения будут и добровольцы гуманитарной миссии «Единой России»: проводить спортивные тренировки, различные развивающие занятия.

Напомним, одним из ключевых участников гуманитарной миссии партии в Херсонской области является депутат ЗСО Челябинской области, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России", Денис Моисеев.