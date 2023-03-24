Выполнение социальных обязательств, развитие экономики, поддержка промышленности: «Единая Россия» и правительство РФ обеспечили стабильность основных сфер в условиях санкций.

О том, что партия и Кабмин находятся в постоянном контакте по всем вопросам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуме 23 марта, посвященного реализации приоритетных программ, которые позволяют выполнять социальные обязательства, сохранить финансовую стабильность страны, обеспечить рост доходов граждан, развитие регионов, образования и здравоохранения.

Михаил Мишустин отметил, что в условиях санкционного давления и инфляционного всплеска основным направлением стала поддержка доходов граждан и помощь семьям с детьми. В прошлом году дважды подняли прожиточный минимум и аналогично поступили с МРОТ – он увеличился на 17 процентов. Этот механизм законодательно обеспечила «Единая Россия».

«С первого апреля расширили выплаты семьям с детьми от восьми до 17 лет. Тем самым поддержали более 3,5 миллиона семей, где воспитываются около 5,5 миллиона ребят. Делаем получение социальной поддержки максимально простым и удобным – на принципах социального казначейства. Около 35 миллионов граждан получают адресные выплаты теперь автоматически или на основании лишь одного заявления, которое можно подать дистанционно», – сообщил Михаил Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что сохранена и расширена программа материнского капитала.

«В прошлом году 1,3 миллиона семей распорядились этими средствами. Начали его индексацию по фактическому уровню инфляции. Распространили маткапитал на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области», – сказал председатель правительства.

Он также отметил, что теперь средства маткапитала можно потратить на оплату образования детей в организациях, открытых ИП. Этого также добилась «Единая Россия».

Одним из способов поддержать семьи с детьми стала также программа детского туристического кешбэка. За два года его практики на отдых съездили более миллиона ребят, а возврат за путевки составил 14 миллиарда рублей.

Важным направлением работы правительства стало и развитие занятости. Кабмин по инициативе «Единой России» расширил возможности прохождения обучения и освоения новых профессиональных навыков, а предприятия получают поддержку при трудоустройстве молодежи и безработных.

«Перезапустили программу стимулирования найма с упором на молодых людей, которым как правило сложнее найти подходящую вакансию из-за нехватки опыта. Мы возмещаем организациям расходы на частичную оплату труда принимаемых сотрудников и на эти цели предусмотрено 7 млрд рублей. В прошлом году поступило заявок от компаний более, чем на 150 тысяч рабочих мест. Уже наняты 26 тысяч человек, продолжается такая практика и сейчас», - сказал премьер-министр.

Михаил Мишустин остановился на программах капремонта школ и строительства новых. Их «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения.

«В прошлом году более 1,5 тысячи зданий общеобразовательных учреждений привели в порядок и свыше 250 - построили. Чтобы ребята безопасно добирались до места занятий, приобрели более четырех тысяч машин. В ходе рабочих поездок главы регионов мне лично говорили о том, что они очень нужны. Особенно для сельской местности и удаленных территорий», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Не менее активно идет работа по развитию здравоохранения. Модернизация первичного звена является одним из приоритетных направлений народной программы «Единой России». В прошлом году построено более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых ФАПов и амбулаторий. Завершен капитальный ремонт 1300 объектов здравоохранения, куда поставили 37 тысяч единиц оборудования. По инициативе партии ещё две тысячи машин скорой помощи передали в регионы.

Более доступной стала и медицинская реабилитация, партия добивалась финансирования на это направление работы.

«Если раньше такой вид помощи часто оказывался стационарно и человек должен был ложиться в больницу, то теперь - амбулаторно в других удобных форматах. Для этого в прошлом году оснастили всем необходимым свыше 150 региональных медорганизаций и 400 профильных отделений. У людей по всей стране появились дополнительные возможности, чтобы поправить здоровье», - сказал Михаил Мишустин.

Продолжается и благоустройство общественных пространств в регионах. По инициативе «Единой России» участвовать в программе «Формирование комфортной городской среды» могут города с численностью населения до 200 тысяч человек.

«В итоге в 48 субъектах будут реализованы ещё 80 комплексных решений по перезапуску мест, где жители станут проводить свободное время. Обустраиваем и общественные пространства. Привели в порядок свыше 11 тысяч парков, дворов, набережных, улиц, в том числе по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и в исторических поселениях», - отметил глава Кабмина.

Михаил Мишустин остановился и на адресной поддержке участников СВО и их семей. Во взаимодействии с партией был сформирован целый комплекс мер, который обеспечивает их социальную и правовую защиту.

«Чтобы сохранить предоставляемые семьям специальные выплаты при расчёте нуждаемости теперь не учитываются доходы мобилизованных. Их дети получили преференции в зачислении в садики, в школы, путёвки в оздоровительные лагеря, а также введена квота на обучение за счёт средств федерального бюджета по направлениям бакалавриата и специалитета. Для самих служащих всё время участия в спецоперации засчитывается в двойном размере при назначении страховой пенсии. Предусмотрена программа медицинской реабилитации, психологической помощи, лечения в военно-медицинских организациях. Они могут оставаться собственниками своего дела. Для предпринимателей, призванных на военную службу, продлены сроки оплаты налогов, страховых взносов, других обязательных платежей, предоставление декларации, отчётности. Они также смогли оформить кредитные каникулы и отсрочку по аренде», - сказал премьер.

Отдельно фракция «Единой России» попросила председателя правительства ответить на вопрос исполнения социальных обязательств в условиях дефицитного бюджета. Сейчас документ полностью обеспечивает все выплаты гражданам и предусматривает их индексацию.

«Правительство приняло ряд мер по увеличению доходов бюджета. Краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не представляют для нас угрозы», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Помимо этого, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Хубезов поинтересовался тем, как проходит импортозамещение в лекарственной сфере и достаточностью действий по предотвращению дефицита препаратов.

«В первую очередь я хочу сказать об ускорении процедур регистрации медицинских препаратов. Мы зарегистрировали 940 новых отечественных препаратов и более чем три тысячи новых медицинских изделий - это серьёзнейшее достижение. Полностью локализовали 25 жизненно важных лекарственных препаратов. Впервые за эти долгие годы рост продаж отечественной медицинской продукции превысил динамику продаж импортных. И рост фармацевтической промышленности - 10,6 процента. Правительство будет продолжать стимулировать производителей лекарств и медизделий», — рассказал Михаил Мишустин.

В заключение премьер-министр отметил, что будет продолжаться работа по поддержке регионов, снижению административной нагрузки на бизнес, развитию системы социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми.