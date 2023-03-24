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Единая Россия
Михаил Мишустин
Общество
24.03.2023 13:50
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

«Единая Россия» и правительство РФ обеспечили стабильность основных сфер в условиях санкций

Михаил Мишустин: «Партия и Кабмин в постоянном контакте по всем вопросам»

Выполнение социальных обязательств, развитие экономики, поддержка промышленности: «Единая Россия» и правительство РФ обеспечили стабильность основных сфер в условиях санкций.

О том, что партия и Кабмин находятся в постоянном контакте по всем вопросам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуме 23 марта, посвященного реализации приоритетных программ, которые позволяют выполнять социальные обязательства, сохранить финансовую стабильность страны, обеспечить рост доходов граждан, развитие регионов, образования и здравоохранения.

Михаил Мишустин отметил, что в условиях санкционного давления и инфляционного всплеска основным направлением стала поддержка доходов граждан и помощь семьям с детьми. В прошлом году дважды подняли прожиточный минимум и аналогично поступили с МРОТ – он увеличился на 17 процентов. Этот механизм законодательно обеспечила «Единая Россия».

«С первого апреля расширили выплаты семьям с детьми от восьми до 17 лет. Тем самым поддержали более 3,5 миллиона семей, где воспитываются около 5,5 миллиона ребят. Делаем получение социальной поддержки максимально простым и удобным – на принципах социального казначейства. Около 35 миллионов граждан получают адресные выплаты теперь автоматически или на основании лишь одного заявления, которое можно подать дистанционно», – сообщил Михаил Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что сохранена и расширена программа материнского капитала.

«В прошлом году 1,3 миллиона семей распорядились этими средствами. Начали его индексацию по фактическому уровню инфляции. Распространили маткапитал на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области», – сказал председатель правительства.

Он также отметил, что теперь средства маткапитала можно потратить на оплату образования детей в организациях, открытых ИП. Этого также добилась «Единая Россия».

Одним из способов поддержать семьи с детьми стала также программа детского туристического кешбэка. За два года его практики на отдых съездили более миллиона ребят, а возврат за путевки составил 14 миллиарда рублей.

Важным направлением работы правительства стало и развитие занятости. Кабмин по инициативе «Единой России» расширил возможности прохождения обучения и освоения новых профессиональных навыков, а предприятия получают поддержку при трудоустройстве молодежи и безработных.

«Перезапустили программу стимулирования найма с упором на молодых людей, которым как правило сложнее найти подходящую вакансию из-за нехватки опыта. Мы возмещаем организациям расходы на частичную оплату труда принимаемых сотрудников и на эти цели предусмотрено 7 млрд рублей. В прошлом году поступило заявок от компаний более, чем на 150 тысяч рабочих мест. Уже наняты 26 тысяч человек, продолжается такая практика и сейчас», - сказал премьер-министр.

Михаил Мишустин остановился на программах капремонта школ и строительства новых. Их «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения.

«В прошлом году более 1,5 тысячи зданий общеобразовательных учреждений привели в порядок и свыше 250 - построили. Чтобы ребята безопасно добирались до места занятий, приобрели более четырех тысяч машин. В ходе рабочих поездок главы регионов мне лично говорили о том, что они очень нужны. Особенно для сельской местности и удаленных территорий», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Не менее активно идет работа по развитию здравоохранения. Модернизация первичного звена является одним из приоритетных направлений народной программы «Единой России». В прошлом году построено более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых ФАПов и амбулаторий. Завершен капитальный ремонт 1300 объектов здравоохранения, куда поставили 37 тысяч единиц оборудования. По инициативе партии ещё две тысячи машин скорой помощи передали в регионы.

Более доступной стала и медицинская реабилитация, партия добивалась финансирования на это направление работы.

«Если раньше такой вид помощи часто оказывался стационарно и человек должен был ложиться в больницу, то теперь - амбулаторно в других удобных форматах. Для этого в прошлом году оснастили всем необходимым свыше 150 региональных медорганизаций и 400 профильных отделений. У людей по всей стране появились дополнительные возможности, чтобы поправить здоровье», - сказал Михаил Мишустин.

Продолжается и благоустройство общественных пространств в регионах. По инициативе «Единой России» участвовать в программе «Формирование комфортной городской среды» могут города с численностью населения до 200 тысяч человек.

«В итоге в 48 субъектах будут реализованы ещё 80 комплексных решений по перезапуску мест, где жители станут проводить свободное время. Обустраиваем и общественные пространства. Привели в порядок свыше 11 тысяч парков, дворов, набережных, улиц, в том числе по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и в исторических поселениях», - отметил глава Кабмина.

Михаил Мишустин остановился и на адресной поддержке участников СВО и их семей. Во взаимодействии с партией был сформирован целый комплекс мер, который обеспечивает их социальную и правовую защиту.

«Чтобы сохранить предоставляемые семьям специальные выплаты при расчёте нуждаемости теперь не учитываются доходы мобилизованных. Их дети получили преференции в зачислении в садики, в школы, путёвки в оздоровительные лагеря, а также введена квота на обучение за счёт средств федерального бюджета по направлениям бакалавриата и специалитета. Для самих служащих всё время участия в спецоперации засчитывается в двойном размере при назначении страховой пенсии. Предусмотрена программа медицинской реабилитации, психологической помощи, лечения в военно-медицинских организациях. Они могут оставаться собственниками своего дела. Для предпринимателей, призванных на военную службу, продлены сроки оплаты налогов, страховых взносов, других обязательных платежей, предоставление декларации, отчётности. Они также смогли оформить кредитные каникулы и отсрочку по аренде», - сказал премьер.

Отдельно фракция «Единой России» попросила председателя правительства ответить на вопрос исполнения социальных обязательств в условиях дефицитного бюджета. Сейчас документ полностью обеспечивает все выплаты гражданам и предусматривает их индексацию.

«Правительство приняло ряд мер по увеличению доходов бюджета. Краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не представляют для нас угрозы», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Помимо этого, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Хубезов поинтересовался тем, как проходит импортозамещение в лекарственной сфере и достаточностью действий по предотвращению дефицита препаратов.

«В первую очередь я хочу сказать об ускорении процедур регистрации медицинских препаратов. Мы зарегистрировали 940 новых отечественных препаратов и более чем три тысячи новых медицинских изделий - это серьёзнейшее достижение. Полностью локализовали 25 жизненно важных лекарственных препаратов. Впервые за эти долгие годы рост продаж отечественной медицинской продукции превысил динамику продаж импортных. И рост фармацевтической промышленности - 10,6 процента. Правительство будет продолжать стимулировать производителей лекарств и медизделий», — рассказал Михаил Мишустин.

В заключение премьер-министр отметил, что будет продолжаться работа по поддержке регионов, снижению административной нагрузки на бизнес, развитию системы социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми.

«Вызовы сегодня требуют от нас максимального взаимодействия и максимальной кооперации», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Единая Россия
Михаил Мишустин
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На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик

22.03.2023 23:52

Предпринимателей Челябинска учат работать с маркетплейсами

22.03.2023 21:15

В четверг в Челябинской области – преимущественно без осадков

22.03.2023 18:46

Анонсы событий и мероприятий на 23 марта (18+)

22.03.2023 18:04

«Единая Россия» оценила качество капремонта в детской поликлинике №6 Челябинска

22.03.2023 17:54

В Челябинской области появятся «Врата Урала» и «Большая вода»

22.03.2023 17:45

В Челябинской области КАМАЗ смял «Тойоту»

22.03.2023 17:33

В Челябинской области волонтеры в погонах позаботились о несовершеннолетних

22.03.2023 17:29

Владимир Путин поблагодарил «Единую Россию» за абсолютно патриотическую позицию

22.03.2023 17:15

В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках

22.03.2023 17:00

Российское историческое общество высоко оценило книгу «Александр I на Урале»

22.03.2023 16:36

Челябинские журналисты сразились в игре «Ключевая ставка»

22.03.2023 15:31

Оштрафована компания, сорвавшая сроки строительства детсада в Копейске

22.03.2023 15:19

На телеканале ТВ-3 новый генеральный продюсер

22.03.2023 14:58

Стало известно, кому передадут освободившийся мандат депутата Госдумы от Челябинской области

22.03.2023 14:51

Челябинская область начала этот год с улучшения брачной статистики

22.03.2023 14:07

Захарова назвала провокацией план Лондона передать Киеву снаряды с ураном

22.03.2023 13:51

В Челябинской области на карантин по ОРВИ и гриппу закрыто три класса

22.03.2023 13:44

ВТБ Лизинг передал технику Sitrak для реконструкции дорог регионального значения в Челябинске

22.03.2023 13:33

В Челябинской области вновь начала расти заболеваемость ОРВИ и гриппом

22.03.2023 13:32

Штемпель «Культура и искусство Южного Урала» вышел в почтовое обращение

22.03.2023 12:49

Новинки литературы откроются челябинцам

22.03.2023 12:32

В Челябинске проверят частный медцентр, где отказали в реабилитации ребенку-инвалиду

22.03.2023 12:23

Маршрутку из Паркового на челябинский вокзал запустят во второй половине 2023 года

22.03.2023 12:10

На телеканале «Моя планета» покажут фильм о челябинском метеорите

22.03.2023 11:57

В Магнитогорске два мальчика оказались одни в горящей квартире

22.03.2023 11:34

Пенсионеры из Аши оставили телефонных мошенников без денег

22.03.2023 11:22

Новый год в Челябинской области начался с роста рождаемости

22.03.2023 11:17

В Челябинске представили «Урал многоликий»

22.03.2023 10:27

Челябинский музей изобразительных искусств подготовил подарок для сотрудников учреждений культуры

22.03.2023 10:24

Субсидия для «Молодежи Южного Урала» увеличена в 8,5 раза

22.03.2023 10:14

Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны

22.03.2023 10:01

Конкурсное производство в отношении АИР Челябинской области продлено на полгода

22.03.2023 09:56

Из пенсионеров — в блогеры!

22.03.2023 09:42

В Челябинске рядом с жилым домом на Российской притаился опасный люк

22.03.2023 09:14

В Челябинске задержали рейс в Норильск

21.03.2023 19:12

Каждый второй клиент заходит в ВТБ Онлайн по биометрии

21.03.2023 18:15

В среду в Челябинской области – тепло и ветрено

21.03.2023 17:47

Анонсы событий и мероприятий на 22 марта (18+)

21.03.2023 17:31

В ИК-18 Магнитогорска открыли вторую мечеть для осужденных

21.03.2023 17:21

В Челябинске из-за прорыва водопровода возле ДК «Восток» образовался каток

21.03.2023 17:04

В Челябинске состоялся турнир по борьбе, посвящённый герою спецоперации

21.03.2023 16:58

Кино, доступное всем: в Челябинске состоится премьера новых тифло-фильмов