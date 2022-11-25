«Единая Россия» отправила 20-й гуманитарный конвой на Донбасс

Юбилейный 20-й груз отправило Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия», которое с первых дней СВО на Украине собирает гуманитарный груз под руководством секретаря регионального отделения, губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В город Ясиноватую отправилась автоколонна из двух фур с общим весом 12 226 кг.

В составе груза продукты питания для жителей ДНР: мука, крупы, макаронные изделия, мясные консервы и вода. По специальному запросу учителей и воспитателей партийцы передают канцелярию для детских садов и школ Донецкой народной республики.

В сборе помощи активное участие приняли местные отделения партии «Единая Россия», поэтому часть груза стала сборной и предназначена для бойцов, находящихся на линии боевого соприкосновения. В нее вошли средства личной гигиены и необходимые теплые вещи: шапки, перчатки, шерстяные носки, термобелье, туристические коврики и спальные мешки, рассчитанные на зимние температуры. Также жители Челябинской области передали парням тушенку, консервы, чай, печенье и конфеты. Небольшая партия медикаментов пополнит личные аптечки бойцов.

Отметим, что большую помощь при отправке гумпомощи оказали обучающиеся Военного учебного центра при Южно-Уральском государственном университете, которые очень слаженно и оперативно помогли сотрудникам регионального исполкома «Единой России» загрузить вещи, продукты и медикаменты в машины.

Отправленная помощь прибудет в Ясиноватую в понедельник.