25.11.2022
ВТБ и Почта России запустили оплату доставки посылок через Систему быстрых платежей
25.11.2022
Южноуральские семьи оформили льготной ипотеки за 10 месяцев больше, чем за весь прошлый год
25.11.2022
В Челябинске по случаю Дня матери расцветет телебашня
25.11.2022
В правительстве Челябинской области высоко оценили природоохранную деятельность ММК
25.11.2022
Полицейские исполнили мечту маленького жителя Трехгорного
25.11.2022
В Челябинской области снижается число заболевших ковидом
«Единая Россия» отправила 20-й гуманитарный конвой на Донбасс
Вещи, продукты питания и медикаменты поступят в подшефный город – Ясиноватую
24.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
23.11.2022
Коллектив ЧОКБ собрал партию гуманитарной помощи для участников спецоперации
21.11.2022
Юрий Гагарин перед отъездом в зону СВО поделился с военными ценным опытом ведения боевых действий
21.11.2022
«Единая Россия» эвакуировала из Херсонской области учительницу и ее маломобильную маму
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022