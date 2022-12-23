23.12.2022
Саткинец убил сожительницу за то, что она назвала его геем
23.12.2022
Бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» продлена мера пресечения
23.12.2022
Жителям Челябинской области рассказали о правильном питании при ОРВИ
23.12.2022
Завершена реконструкция остановочного пункта в поселке Локомотивный
23.12.2022
Консультация юриста: Падение на улице – это не производственная травма
23.12.2022
По Челябинску шагает полицейский Дед Мороз
«Единая Россия» отправила новогодний гуманитарный конвой в Ясиноватую и Волноваху
21.12.2022
Андрей Турчак возглавил парламентскую группу по вопросам СВО
21.12.2022
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
19.12.2022
Сбор помощи для участников СВО объединяет все больше жителей Челябинской области
19.12.2022
Из Ясиноватой вернулись волонтеры Коркино: Когда услышали первые взрывы, было очень страшно
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022