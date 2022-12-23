«Единая Россия» отправила новогодний гуманитарный конвой в Ясиноватую и Волноваху

45 тонн гуманитарного груза, включая #НовогоднююПочту, #Письмосолдату и подарки единороссов в рамках благотворительной акции «Елка желаний», будут доставлены из Челябинской области в города-побратимы до Нового года. Сегодня, 23 декабря Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» под руководством секретаря, губернатора Челябинской области Алексея Текслера отправило 21-й в этом году гуманитарный конвой на Донбасс.

«Состав груза сегодня разнообразный - это и продукты питания, и средства гигиены, и теплые вещи для наших подшефных территорий – Ясиноватой и Волновахи. Также отправляем подарки для детей, приготовленные в рамках акции «Елка желаний», в которой приняли участие секретарь Челябинского реготделения партии «Единая Россия», глава региона Алексей Текслер вместе с супругой, партийный актив, депутатский корпус Законодательного собрания и Челябинской городской Думы. Подарки самые разнообразные – велосипеды, синтезатор, кукольные домики, спортивный инвентарь и многое другое, - все, что дети загадали, партийцы осуществили», - рассказал заместитель руководителя регисполкома партии «Единая Россия» Владимир Шубин.

В декабре «Единая Россия» проводила акции «Письмо солдату» и «Новогодняя почта», в которой приняли участие все местные отделения партии, дети из школ и детских садов, волонтеры и сотни жителей Челябинской области. Они приготовили для бойцов СВО трогательные поделки, письма землякам с теплыми словами и яркие открытки с новогодними пожеланиями.

Гуманитарная помощь, подарки и новогодняя почта будут доставлены в Ясиноватую и Волноваху вовремя. Машины с гумгрузом прибудут в города Донецкой народной республики 27-28 декабря и накануне Нового года дети получат заветные подарки, а бойцы теплые приветы из дома.