«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»

Акция «Новогодняя почта» пройдет на базе общественных приемных «Единой России», а также штабов общественной поддержки партии в формате мастер-классов. Кроме того, все желающие могут принести в приемные «Единой России» самостоятельно нарисованные открытки.

«Ребята в разных уголках России нарисуют открытки для наших защитников, для тех, кто на передовой, напишут поздравления с Новым годом и тёплые пожелания. А в преддверии Нового года «Единая Россия» передаст эти послания нашим бойцам, нашим героям! Несмотря ни на что, ведь Новый год — это всегда время чудес, волшебства. Уверена, нашим защитникам будет приятно получить новогодние открытки от детей, а добрые, искренние пожелания обязательно сбудутся», — отметила замсекретаря Генсовета «Единой России», руководитель общественных приемных партии Анна Кузнецова.

Напомним, в марте «Единая Россия» запустила акцию «Zащитникам Отечества». Через общественные приемные партии все желающие передают письма и рисунки российским военным, задействованным в СВО.