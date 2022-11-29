29.11.2022
Всемирно известный балет «Роден, ее вечный идол» покажут в Челябинске
29.11.2022
Взрыв газового баллона в Магнитогорске
29.11.2022
Маршрутчики просят челябинцев переводить им деньги за проезд на личный счет
29.11.2022
Миасский горнолыжный отель признан лучшим на Урале
29.11.2022
В Челябинске ищут девушку-подростка из Томской области
29.11.2022
Группа ВТБ: россияне на 11% увеличили траты в «Черную пятницу»
«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»
Дети со всей страны нарисуют новогодние открытки для участников СВО, а партия доставит их на фронт
29.11.2022
Матерям погибших в ходе СВО южноуральцев вручили ордена Мужества
28.11.2022
В Челябинске создан муниципальный штаб по оказанию помощи семьям участников СВО
27.11.2022
Руководитель Челябинского исполкома “Единой России” Денис Моисеев поздравляет с Днем матери
25.11.2022
Медаль серба «За отвагу» вручили Кристине из Алчевска: репортаж собкора УПИ в ЛНР
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022