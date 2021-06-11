Этот странный служебный роман

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Обязанности первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области на пе
10.06.2021

Исполнять обязанности первого замминистра строительства Челябинской области будет Людмила Алпатова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал на месте вырубки даурских лиственниц в сто
10.06.2021

Текслер побывал на месте гибели даурских лиственниц и дал обещание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Подрядная организация ООО «Строймеханизация», которая строит участок набережной Миасса в Челябинс
10.06.2021

Выводы комиссии: подрядчик справляется с задачами по строительству набережной Миасса за филармонией
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
День России, 12 июня, выпавший в этом году на субботу, и два последующих за ним выходных – воскре
10.06.2021

В июне откорректировали график выплаты пенсий и работы почты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим,
10.06.2021

С 10 июня в Челябинской области отменили особый противопожарный режим
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2021

ВТБ повышает доходность по вкладу на срок до полугода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2021

На коркинском кладбище горят кресты и могилы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2021

Полномочия главы Троицка будет исполнять Кирилл Рогель

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2021

В Бакале на месте коммунальной аварии на водоводе работает прокуратура
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2021

В Челябинске в ДТП с пятью автомобилями погибла девушка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 11 июня
Общество
11.06.2021 08:46
Фото: Валерий Иванов

Этот странный служебный роман

Анна Алексеевна вернулась с вокзала. Вот и уехали её «заморские гости»! Якова Михайловича и его сыновей ждала новая родина – далёкая-далёкая Германия.

Из долгих разговоров с бывшим коллегой она поняла одно: он чувствует себя там совсем чужим, его душа рвётся обратно – в Россию, в этот маленький уютный городок, где он прожил до сорока трёх лет. Здесь родились его сыновья, Андрей и Иван, здесь он встретил свою первую настоящую любовь, которую добровольно, почти не сопротивляясь, отдал другому мужчине… Видите ли, нельзя ему, чистокровному немцу, жениться на русской! Дикость какая, Средневековье прямо! В этом Анна Алексеевна, как ни силилась, не могла его понять.

А вот его тоска по потерянному дому, то бишь по малой родине, ей была ой как понятна. Она и сама не променяла бы свой городок ни на какой другой. Здесь прошли её лучшие годы – беззаботное детство и юность. Уезжала в областной город только на учёбу в пединститут да в деревню Акбашево – отрабатывать положенные три года. Но отработала всего один: вышла замуж и вернулась в родной городок. Потом были счастливые годы семейной жизни. Правда, всего пятнадцать лет…  Они пролетели, как одно мгновение, а после смерти любимого мужа ей казалось, что и её жизнь закончилась. Но рядом были одиннадцатилетняя Варя и девятилетняя Лиза. А год на дворе был 1991-й! Задерживали пенсии по потере кормильца, сгорели все сбережения (копили на машину). Хорошо, что Анна Алексеевна вскоре поменяла работу: из школы перешла в местный техникум. Там зарплату платили вовремя, ведь он относился к федеральному ведомству. Всё равно еле-еле сводили концы с концами. Помогали родители и сестра, без их поддержки, в том числе материальной, было бы совсем худо. Девочки росли, надо было их одевать, кормить, да и самой на работу ходить надо было в чём-то приличном!

Так прошло девять лет. За это время Яков Михайлович больше не был в гостях у Анны Алексеевны, он больше не мог приехать в Россию: ушли из жизни его родители, которые и помогли ему и его мальчишкам в 1995 году приехать на бывшую родину. Но из писем, что писали он и его жена Ирма, она понимала: их семейная жизнь налаживается, чужбина их сблизила. Анна Алексеевна очень радовалась за них, ведь она советовала Якову Михайловичу посмотреть на жену другими глазами.

А что было у неё самой за эти девять лет? Работа, работа и ещё раз работа! Уроки, подготовительные курсы, летом – лагерь. Ездила туда вместе с дочками, удавалось и девочек оздоровить, и денег немного заработать. Были, конечно, ничего не значащие встречи, и Анна Алексеевна хорошо понимала, что ещё раз встретить настоящую любовь, наверное, невозможно. Она бывает только раз!

Отмечали коллективом Новый год – двухтысячный! Встречали весело: как всегда, было много смешных конкурсов, розыгрышей, до упаду танцевали. И Анну Алексеевну вдруг стал приглашать на танец Иван Сергеевич – преподаватель спецдисциплин, который устроился на работу четыре года назад. Встречалась с ним Анна Алексеевна на совещаниях и педсоветах, поскольку работали они в разных корпусах. Он держался со всеми немного отстранённо, но всегда имел собственное мнение и не боялся его высказывать. Анна Алексеевна слышала от коллег, что он мужик очень эрудированный и знающий. Но уроки вести ему было непросто, ведь он пришёл с производства. Но и здесь он очень быстро адаптировался. Роста Иван Сергеевич был высоченного, да и вес был весьма солиден. Было в нём что-то от его тёзки – Ивана Сергеевича Тургенева… Очень колоритная и запоминающаяся фигура. И вдруг… Вдруг эта фигура при звуках музыки приближается к Анне Алексеевне, протягивает руку, слегка кланяется. И вот её рука уже лежит на его плече, а он держит её за талию, причём весьма уверенно. Танцевать друг с другом им очень понравилось. После танца богатырь предлагает ей выйти в вестибюль… 

- Покурим? То есть курить буду я, а вы постоите рядом!

- Конечно, обожаю нюхать сигаретный дым! Говорят, очень полезно для здоровья!

Иван Сергеевич иронию в голосе уловил, извинился и сказал, что будет рад просто поговорить. Поговорили. Выяснили, что обоим по сорок шесть лет и что даже два месяца учились в одной школе в параллельных классах. Потом коллега из-за сложившихся обстоятельств перешёл в другую школу.

Из актового зала доносились слова песни «Ах, какая женщина!», и Иван Сергеевич потащил свою даму танцевать. Весь вечер они не расставались, и Анна Алексеевна была уверена, что он пойдёт её провожать. Но, увы! Все стали расходиться, а кавалер Анны Алексеевны куда-то запропал. Дружный коллектив решил продолжить праздник дома у преподавательницы химии, которая жила рядом, но Анна Алексеевна отправилась домой. Она была в недоумении, ей казалось, что её сегодняшний кавалер нарушил все правила этикета.

Встретились они через месяц на тренинге, который проводили с ними приехавшие из областного города психологи. Весь коллектив разделили на четыре команды, и Иван Сергеевич как-то умудрился пролезть в ту, где была Анна Алексеевна. Первоначально его записали совсем в другую. Психологи учили работать в команде, и самую большую сплочённость показало содружество, в котором состояли наши герои. Анна Алексеевна не стала спрашивать, куда в предновогодний вечер подевался её кавалер. Это стало известно позже: кавалер был в туфлях и не рискнул по морозцу шагать на довольно большое расстояние. Оказывается, накануне у его ботинка отвалилась подошва, а купить новую обувь не успел. К тому же ботинки его размера были большим дефицитом.

В следующий раз судьба свела их на базе отдыха, куда коллектив отправился отмечать праздник настоящих мужчин - 23 февраля. В коллективе, надо сказать, было немало представителей сильного пола. Анна Алексеевна уже сидела в автобусе и «держала» место подруге, а Иван Сергеевич, с трудом протиснувшись между стоящих сумок и рюкзаков, нахально плюхнулся на сиденье и только потом спросил, не занято ли оно. Пришлось сказать, что свободно.

Отдыхалось на природе здорово: гуляли, жарили шашлыки, играли в разные игры, танцевали. А потом сидели у камина, как-то незаметно весь народ разошёлся кто куда, остались Анна Алексеевна, Иван Сергеевич и Маргарита Павловна – старейший и очень заслуженный во всех отношениях преподаватель. Она видела насквозь не только всех студентов, но и их преподавателей. Опытный педагог, вероятно, чувствовал, что сейчас произойдёт что-то интересненькое. И оно произошло! Иван Сергеевич сидел молча, находясь в какой-то думе, и вдруг неожиданно сказал, обращаясь к той, что была помоложе: «Анна Алексеевна, а выходите за меня замуж!» Анна Алексеевна беспомощно посмотрела на Маргариту Павловну, та неожиданно подмигнула ей и, сославшись на позднее время, ушла. А Иван Сергеевич, видя, что его коллега после его предложения находится в ступоре, добавил: «Мою первую жену тоже звали Анной, это же хорошо, не будет никаких оговорок!» Что же было с Анной Алексеевной дальше? Выйдя из ступора, она твёрдо сказала, что они совсем не знают друг друга. На что коллега ответил, что самое главное он о ней уже узнал. Что именно – не пояснил, но уверил, что впереди их ждёт счастье. Всё это было настолько несерьёзно и немного дико, что Анна Алексеевна даже подругам ничего не сказала.

 Седьмого марта на работе отмечали Международный женский день, и Иван Сергеевич, сидя рядом с потенциальной невестой, заявил, что сейчас она пойдёт вместе с ним к нему домой знакомиться с родителями. Анна Алексеевна не знала, что ответить. Самое интересное, что этот суровый на вид мужчина ей очень нравился. С ним было легко, спокойно и очень интересно. Сидевшая рядом англичанка, услышавшая поступившее предложение, прошептала: «Ты почему ещё раздумываешь, тебе такой мужик предложение сделал! Иди давай и не сомневайся!». Видя замешательство коллеги, она спросила: «Хочешь, с тобой пойду?» Анна Алексеевна кивнула.

В гости к Ивану Сергеевичу пошёл в конечном итоге весь весёлый и уже хорошо подвыпивший коллектив. Кое-как разместились за столом, кто сидел, кто стоял. Но все взахлёб говорили о том, какие хорошие, просто замечательные люди Анна Алексеевна и Иван Сергеевич. Всем было весело, все любили друг друга и особенно этих двоих. Так закончился странный служебный роман, закончилось одиночество, и для двоих, уже не очень молодых людей, началась новая жизнь.

Иван Сергеевич проводил Анну Алексеевну домой и никуда не ушёл. Дома никого не было, кроме чёрного котёнка Кузи.  Взрослые дочери уже учились в институте и жили у бабушки в областном городе. Они с радостью приняли Ивана Сергеевича, ведь теперь у их мамы появился надёжный друг и защитник. Не принял нового жильца только Кузя. Он моментально пометил свою территорию, а потом стал делать это с завидным постоянством. Пришлось подарить его любимой студентке, которая жила в частном доме.

Прошло двадцать лет. Иван Сергеевич два года назад оставил любимую работу – здоровье подкачало. Но каждый год он занимается с дипломниками, которым нужны его знания и богатый опыт. А Анна Алексеевна работу пока не бросает, у неё ещё много идей, и ей хочется претворить их в жизнь. За эти годы произошло немало событий в семейной жизни, но все они приятные и счастливые.

Что связывает этих двух людей столько лет? Конечно же, любовь. Она не такая, как в юности, она другая. Наверное, её можно назвать любовью-дружбой. А начиналась она со странного служебного романа…   

Автор: Тамара Николаева
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Обязанности первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области на пе
10.06.2021

Исполнять обязанности первого замминистра строительства Челябинской области будет Людмила Алпатова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал на месте вырубки даурских лиственниц в сто
10.06.2021

Текслер побывал на месте гибели даурских лиственниц и дал обещание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Подрядная организация ООО «Строймеханизация», которая строит участок набережной Миасса в Челябинс
10.06.2021

Выводы комиссии: подрядчик справляется с задачами по строительству набережной Миасса за филармонией
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
День России, 12 июня, выпавший в этом году на субботу, и два последующих за ним выходных – воскре
10.06.2021

В июне откорректировали график выплаты пенсий и работы почты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим,
10.06.2021

С 10 июня в Челябинской области отменили особый противопожарный режим
На житейских перекрестках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021

Привычка свыше нам дана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021

«… И счастлив лишь тот…»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021

Всё проходит…
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.03.2021

Красивая и смелая…
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ветеран боевых действий из Челябинска Максим Уфимцев
Общество

Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары

09.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские садоводы, годами радовавшие жителей района областного суда собственноручно выращенным
Общество

Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала

08.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вредители специально поджигают тополиный пух, хотя власти неоднократно просили жител
Происшествия

Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору

08.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова настаивает на приостановке ремонта дороги на Комсомольском проспе
Общество

Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта

07.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Коркинского муниципального района просят губернатора Челябинской области Алексей Текслера
Общество

Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание

07.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске не все адресные таблички на зданиях и жилых домах можно прочитать. Некотор
Общество

Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать

04.06.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

11.06.2021 08:46

Этот странный служебный роман

10.06.2021 23:21

ВТБ повышает доходность по вкладу на срок до полугода

10.06.2021 23:10

Исполнять обязанности первого замминистра строительства Челябинской области будет Людмила Алпатова

10.06.2021 21:26

На коркинском кладбище горят кресты и могилы

10.06.2021 21:24

Полномочия главы Троицка будет исполнять Кирилл Рогель

10.06.2021 20:38

Текслер побывал на месте гибели даурских лиственниц и дал обещание

10.06.2021 20:15

Выводы комиссии: подрядчик справляется с задачами по строительству набережной Миасса за филармонией

10.06.2021 19:55

В Бакале на месте коммунальной аварии на водоводе работает прокуратура

10.06.2021 19:45

В Челябинске в ДТП с пятью автомобилями погибла девушка

10.06.2021 18:58

Анонсы событий и мероприятий на 11 июня

10.06.2021 18:44

Афиша на 11 июня

10.06.2021 18:01

В Снежинске огонь уничтожил 35,4 гектара леса на 59 миллионов рублей

10.06.2021 17:29

Спасатели Златоуста заступают на дежурство на туристических маршрутах

10.06.2021 17:18

В Челябинске отремонтируют трамвайные пути на Кирова, Труда, Свердловском проспекте

10.06.2021 17:06

Челябинцев предупредили о предстоящей санитарной обрезке деревьев

10.06.2021 16:57

В ЧелГУ прошла акция по вакцинации от ковида

10.06.2021 15:57

Южноуральцам расскажут о формах государственной поддержки бизнеса

10.06.2021 15:50

В июне откорректировали график выплаты пенсий и работы почты

10.06.2021 15:39

В Копейске повысили готовность бригад к устранению ЧП с водой в домах

10.06.2021 14:54

Спасибо новому сервису: теперь играть с МегаФоном станет еще интереснее

10.06.2021 14:40

В День семьи, любви и верности на Южном Урале пойдут под венец 143 невесты

10.06.2021 14:26

Экс-главу Копейска обязали вернуть 1,8 миллиона

10.06.2021 14:08

Самые маленькие воспитанники челябинского садика стали счастливыми обладателями зеленых беретов

10.06.2021 14:03

Челябинским водителям напомнили правила пересечения железнодорожных переездов

10.06.2021 13:43

В челябинском Саду Победы проведет зарядку чемпион России и Европы по бадминтону

10.06.2021 13:33

Более 80 процентов южноуральских школ находятся в «Сферуме»

10.06.2021 13:29

С 10 июня в Челябинской области отменили особый противопожарный режим

10.06.2021 13:17

Специалисты ГРЦ Макеева провели в Миассе флешмоб ко Дню России

10.06.2021 13:02

В ЮУрГАУ при сотрудничестве с вузом Ташкента открылась школа по изучению русского языка

10.06.2021 12:36

В Троицке сотрудники банка спасли от мошенников 3,5 миллиона накоплений пенсионерки

10.06.2021 12:29

На Аркаиме пройдет первый колесничный пробег

10.06.2021 12:28

Сандаков: Должность директора «РМК-арены» для меня - вызов

10.06.2021 12:20

Представители военкомата Челябинской области встретились с будущими солдатами российской армии

10.06.2021 12:04

Полиция Челябинской области устроит «охоту» на дебоширов в День России

10.06.2021 11:40

В Челябинской области за сутки подтверждено 86 новых случаев ковида

10.06.2021 11:27

Каждый третий челябинец предпочитает передвигаться по городу на общественном транспорте

10.06.2021 11:09

Главный футбольный трофей страны начинает триумфальное шествие от Владивостока до Петербурга

10.06.2021 11:03

Полицейские Снежинска помогли пятилетнему мальчику стать сотрудником ГИБДД

10.06.2021 11:00

Южноуральцев приглашают 11 июня на красочный фестиваль «Начни лето с ЧелГУ»

10.06.2021 10:59

В Челябинской области пройдет автопробег в помощь восьмилетнему мальчику

10.06.2021 10:41

Журналисты в погонах отмечают профессиональный праздник

10.06.2021 10:25

Челябинская область получила 542 тысячи доз вакцин для вакцинации от инфекционных заболеваний

10.06.2021 10:21

В нацпарке «Зигальга» в фотоловушки угодили сохатый и косолапый

10.06.2021 10:07

Жители Челябинска задыхаются от гари

10.06.2021 09:54

В Златоусте весь личный состав спасателей подняли на поиски двухлетнего малыша

10.06.2021 09:35

Сегодня можно наблюдать уникальное событие – полное кольцевое затмение Солнца

09.06.2021 23:10

В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках

09.06.2021 23:01

УКВЗ уже изготовил для Челябинска 14 кузовов трамвайных вагонов

09.06.2021 21:11

Десятого июня в Челябинской области – небольшие дожди и грозы

09.06.2021 20:57

Десятого июня у православных Вознесение Господне

09.06.2021 20:44

НМУ продлены до вечера пятницы в пяти городах Челябинской области

09.06.2021 20:27

ВТБ участвует в разработке автоматического получения соцвыплат на портале госуслуг

09.06.2021 18:57

В Челябинске фигурант дела о гибели ребенка от удара током остался на свободе

09.06.2021 18:27

Анонсы событий и мероприятий на 10 июня

09.06.2021 18:24

Афиша на 10 июня

09.06.2021 17:48

Текслер – южноуральцам: Как думаете, нужна программа ремонта загородных лагерей

09.06.2021 17:15

Бывший вице-губернатор Челябинской области стал «главным по спорту» на РМК

09.06.2021 16:50

В Еткульском районе распахнули двери детские лагеря

09.06.2021 16:38

Джазовый стрит-парад в Челябинске. Как это будет

09.06.2021 16:30

Южноуральцев просят быть внимательными при покупке сыров

09.06.2021 15:50

Работы на Ленинградском мосту Челябинска ведутся с опережением графика

09.06.2021 15:37

Осужденный за побоище на рок-фестивале «Торнадо» Гирь снова пытался выйти по УДО

09.06.2021 15:09

Задержан челябинец, жестоко избивший пенсионера

09.06.2021 14:52

Власти Челябинска пообещали двухполосную дорогу на Наркома Малышева к октябрю

09.06.2021 14:16

10 тысяч каждому: эсеры выступили с предложением по безусловному доходу

09.06.2021 14:07

ММК: курс на энергосбережение

09.06.2021 14:02

ГИБДД высказалось за снижение скоростей в мегаполисах

09.06.2021 13:50

ВТБ увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале на 18%

09.06.2021 13:35

В Магнитогорске назвали лучших шахматистов среди инвалидов

09.06.2021 13:12

Определена плата за использование земельных участков Челябинской области

09.06.2021 13:04

В Магнитогорске девочку Киру хотят забрать у любимого старшего брата против ее воли и отправить в детдом

09.06.2021 12:40

В Челябинской области ковид за сутки оборвал жизни девяти человек

09.06.2021 12:28

В челябинском Саду камней создадут уникальные песочные скульптуры

09.06.2021 11:38

Суд встал на сторону экс-главы Миасса в борьбе со следственным комитетом

09.06.2021 11:27

Магнитогорец прошел четыре километра, чтобы пополнить счет мошенникам

09.06.2021 11:23

В Челябинске решили плотно заняться ликвидацией шлакоотвалов и сохранением зеленых массивов

09.06.2021 11:17

Сколково ищет стартапы

09.06.2021 10:44

Тепловые сети Металлургического района Челябинска не прошли гидравлические испытания

09.06.2021 10:38

Благодаря таможенникам южноуральцы не будут носить поддельное белье

09.06.2021 10:37

На трассе Челябинск-Курган, где обрушился мост, открыли движение транспорта

09.06.2021 10:33

Координационный совет при ОП РФ выступил против поправок по границам ООПТ

09.06.2021 10:25

По озеру Тургояк скоро можно будет путешествовать виртуально

09.06.2021 10:07

В Челябинской области появится еще одно место притяжения

09.06.2021 10:03

Школьников Челябинской области ждет «Зарница» во славу Отечества

09.06.2021 09:50

Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары

09.06.2021 08:37

На Таганае протестируют кемпинг для туристов «Зигальги»

08.06.2021 22:41

НМУ установились на территории пяти городов Челябинской области

08.06.2021 22:34

Девятого июня в Челябинской области дожди и грозы

08.06.2021 22:02

Анонсы событий и мероприятий на девятое июня

08.06.2021 21:59

Афиша мероприятий учреждений культуры на девятое июня

08.06.2021 20:38

В отношении сотрудников аэропорта Челябинска возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе

08.06.2021 17:17

В Челябинске дом, в котором обрушилась стена, снесут как аварийный

08.06.2021 17:00

Полицейские Магнитогорска продемонстрировали спортивную подготовку и волю к победе

08.06.2021 16:59

В Чурилово на берегу пруда вместо пустыря появится сквер с газоном и новыми деревьями

08.06.2021 16:38

Семь премьер и два фестиваля: челябинский оперный подвел итоги 65-го сезона

08.06.2021 16:28

Команда ГРЦ Макеева продемонстрировала высокий боевой дух на «Гонке героев»

08.06.2021 16:25

Полицейские Челябинска нашли все «закладки» крупного наркосбытчика из Пласта

08.06.2021 16:10

Удивительные коловратки: «высушивая» себя, эти черви могут проснуться и через 24 тысячи лет

08.06.2021 16:07

Открытый колодец на троллейбусной остановке едва не «проглотил» челябинца

08.06.2021 16:00

Убийцу 17-летнего подростка из Челябинска, место гибели которого осквернили активисты АУЕ, отправили в колонию