Этот странный служебный роман

Анна Алексеевна вернулась с вокзала. Вот и уехали её «заморские гости»! Якова Михайловича и его сыновей ждала новая родина – далёкая-далёкая Германия.

Из долгих разговоров с бывшим коллегой она поняла одно: он чувствует себя там совсем чужим, его душа рвётся обратно – в Россию, в этот маленький уютный городок, где он прожил до сорока трёх лет. Здесь родились его сыновья, Андрей и Иван, здесь он встретил свою первую настоящую любовь, которую добровольно, почти не сопротивляясь, отдал другому мужчине… Видите ли, нельзя ему, чистокровному немцу, жениться на русской! Дикость какая, Средневековье прямо! В этом Анна Алексеевна, как ни силилась, не могла его понять.

А вот его тоска по потерянному дому, то бишь по малой родине, ей была ой как понятна. Она и сама не променяла бы свой городок ни на какой другой. Здесь прошли её лучшие годы – беззаботное детство и юность. Уезжала в областной город только на учёбу в пединститут да в деревню Акбашево – отрабатывать положенные три года. Но отработала всего один: вышла замуж и вернулась в родной городок. Потом были счастливые годы семейной жизни. Правда, всего пятнадцать лет… Они пролетели, как одно мгновение, а после смерти любимого мужа ей казалось, что и её жизнь закончилась. Но рядом были одиннадцатилетняя Варя и девятилетняя Лиза. А год на дворе был 1991-й! Задерживали пенсии по потере кормильца, сгорели все сбережения (копили на машину). Хорошо, что Анна Алексеевна вскоре поменяла работу: из школы перешла в местный техникум. Там зарплату платили вовремя, ведь он относился к федеральному ведомству. Всё равно еле-еле сводили концы с концами. Помогали родители и сестра, без их поддержки, в том числе материальной, было бы совсем худо. Девочки росли, надо было их одевать, кормить, да и самой на работу ходить надо было в чём-то приличном!

Так прошло девять лет. За это время Яков Михайлович больше не был в гостях у Анны Алексеевны, он больше не мог приехать в Россию: ушли из жизни его родители, которые и помогли ему и его мальчишкам в 1995 году приехать на бывшую родину. Но из писем, что писали он и его жена Ирма, она понимала: их семейная жизнь налаживается, чужбина их сблизила. Анна Алексеевна очень радовалась за них, ведь она советовала Якову Михайловичу посмотреть на жену другими глазами.

А что было у неё самой за эти девять лет? Работа, работа и ещё раз работа! Уроки, подготовительные курсы, летом – лагерь. Ездила туда вместе с дочками, удавалось и девочек оздоровить, и денег немного заработать. Были, конечно, ничего не значащие встречи, и Анна Алексеевна хорошо понимала, что ещё раз встретить настоящую любовь, наверное, невозможно. Она бывает только раз!

Отмечали коллективом Новый год – двухтысячный! Встречали весело: как всегда, было много смешных конкурсов, розыгрышей, до упаду танцевали. И Анну Алексеевну вдруг стал приглашать на танец Иван Сергеевич – преподаватель спецдисциплин, который устроился на работу четыре года назад. Встречалась с ним Анна Алексеевна на совещаниях и педсоветах, поскольку работали они в разных корпусах. Он держался со всеми немного отстранённо, но всегда имел собственное мнение и не боялся его высказывать. Анна Алексеевна слышала от коллег, что он мужик очень эрудированный и знающий. Но уроки вести ему было непросто, ведь он пришёл с производства. Но и здесь он очень быстро адаптировался. Роста Иван Сергеевич был высоченного, да и вес был весьма солиден. Было в нём что-то от его тёзки – Ивана Сергеевича Тургенева… Очень колоритная и запоминающаяся фигура. И вдруг… Вдруг эта фигура при звуках музыки приближается к Анне Алексеевне, протягивает руку, слегка кланяется. И вот её рука уже лежит на его плече, а он держит её за талию, причём весьма уверенно. Танцевать друг с другом им очень понравилось. После танца богатырь предлагает ей выйти в вестибюль…

- Покурим? То есть курить буду я, а вы постоите рядом!

- Конечно, обожаю нюхать сигаретный дым! Говорят, очень полезно для здоровья!

Иван Сергеевич иронию в голосе уловил, извинился и сказал, что будет рад просто поговорить. Поговорили. Выяснили, что обоим по сорок шесть лет и что даже два месяца учились в одной школе в параллельных классах. Потом коллега из-за сложившихся обстоятельств перешёл в другую школу.

Из актового зала доносились слова песни «Ах, какая женщина!», и Иван Сергеевич потащил свою даму танцевать. Весь вечер они не расставались, и Анна Алексеевна была уверена, что он пойдёт её провожать. Но, увы! Все стали расходиться, а кавалер Анны Алексеевны куда-то запропал. Дружный коллектив решил продолжить праздник дома у преподавательницы химии, которая жила рядом, но Анна Алексеевна отправилась домой. Она была в недоумении, ей казалось, что её сегодняшний кавалер нарушил все правила этикета.

Встретились они через месяц на тренинге, который проводили с ними приехавшие из областного города психологи. Весь коллектив разделили на четыре команды, и Иван Сергеевич как-то умудрился пролезть в ту, где была Анна Алексеевна. Первоначально его записали совсем в другую. Психологи учили работать в команде, и самую большую сплочённость показало содружество, в котором состояли наши герои. Анна Алексеевна не стала спрашивать, куда в предновогодний вечер подевался её кавалер. Это стало известно позже: кавалер был в туфлях и не рискнул по морозцу шагать на довольно большое расстояние. Оказывается, накануне у его ботинка отвалилась подошва, а купить новую обувь не успел. К тому же ботинки его размера были большим дефицитом.

В следующий раз судьба свела их на базе отдыха, куда коллектив отправился отмечать праздник настоящих мужчин - 23 февраля. В коллективе, надо сказать, было немало представителей сильного пола. Анна Алексеевна уже сидела в автобусе и «держала» место подруге, а Иван Сергеевич, с трудом протиснувшись между стоящих сумок и рюкзаков, нахально плюхнулся на сиденье и только потом спросил, не занято ли оно. Пришлось сказать, что свободно.

Отдыхалось на природе здорово: гуляли, жарили шашлыки, играли в разные игры, танцевали. А потом сидели у камина, как-то незаметно весь народ разошёлся кто куда, остались Анна Алексеевна, Иван Сергеевич и Маргарита Павловна – старейший и очень заслуженный во всех отношениях преподаватель. Она видела насквозь не только всех студентов, но и их преподавателей. Опытный педагог, вероятно, чувствовал, что сейчас произойдёт что-то интересненькое. И оно произошло! Иван Сергеевич сидел молча, находясь в какой-то думе, и вдруг неожиданно сказал, обращаясь к той, что была помоложе: «Анна Алексеевна, а выходите за меня замуж!» Анна Алексеевна беспомощно посмотрела на Маргариту Павловну, та неожиданно подмигнула ей и, сославшись на позднее время, ушла. А Иван Сергеевич, видя, что его коллега после его предложения находится в ступоре, добавил: «Мою первую жену тоже звали Анной, это же хорошо, не будет никаких оговорок!» Что же было с Анной Алексеевной дальше? Выйдя из ступора, она твёрдо сказала, что они совсем не знают друг друга. На что коллега ответил, что самое главное он о ней уже узнал. Что именно – не пояснил, но уверил, что впереди их ждёт счастье. Всё это было настолько несерьёзно и немного дико, что Анна Алексеевна даже подругам ничего не сказала.

Седьмого марта на работе отмечали Международный женский день, и Иван Сергеевич, сидя рядом с потенциальной невестой, заявил, что сейчас она пойдёт вместе с ним к нему домой знакомиться с родителями. Анна Алексеевна не знала, что ответить. Самое интересное, что этот суровый на вид мужчина ей очень нравился. С ним было легко, спокойно и очень интересно. Сидевшая рядом англичанка, услышавшая поступившее предложение, прошептала: «Ты почему ещё раздумываешь, тебе такой мужик предложение сделал! Иди давай и не сомневайся!». Видя замешательство коллеги, она спросила: «Хочешь, с тобой пойду?» Анна Алексеевна кивнула.

В гости к Ивану Сергеевичу пошёл в конечном итоге весь весёлый и уже хорошо подвыпивший коллектив. Кое-как разместились за столом, кто сидел, кто стоял. Но все взахлёб говорили о том, какие хорошие, просто замечательные люди Анна Алексеевна и Иван Сергеевич. Всем было весело, все любили друг друга и особенно этих двоих. Так закончился странный служебный роман, закончилось одиночество, и для двоих, уже не очень молодых людей, началась новая жизнь.

Иван Сергеевич проводил Анну Алексеевну домой и никуда не ушёл. Дома никого не было, кроме чёрного котёнка Кузи. Взрослые дочери уже учились в институте и жили у бабушки в областном городе. Они с радостью приняли Ивана Сергеевича, ведь теперь у их мамы появился надёжный друг и защитник. Не принял нового жильца только Кузя. Он моментально пометил свою территорию, а потом стал делать это с завидным постоянством. Пришлось подарить его любимой студентке, которая жила в частном доме.

Прошло двадцать лет. Иван Сергеевич два года назад оставил любимую работу – здоровье подкачало. Но каждый год он занимается с дипломниками, которым нужны его знания и богатый опыт. А Анна Алексеевна работу пока не бросает, у неё ещё много идей, и ей хочется претворить их в жизнь. За эти годы произошло немало событий в семейной жизни, но все они приятные и счастливые.

Что связывает этих двух людей столько лет? Конечно же, любовь. Она не такая, как в юности, она другая. Наверное, её можно назвать любовью-дружбой. А начиналась она со странного служебного романа…