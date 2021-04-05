Евгений Воскресенский о Николае Чудотворце и предстоящем Дне благотворителя на Южном Урале

Челябинская область готовится к проведению Дня благотворителя, приуроченного ко дню памяти Николая Чудотворца – великого молитвенника и человека большой, щедрой души.

Добрую акцию, призванную собрать средства на лечение детей с ограниченными возможностями здоровья, проходящих курс реабилитации в медицинском центре «Кия», придумал замечательный актер Евгений Воскресенский. День благотворителя созданный им фонд «Воскресение» организует совместно с Фондом социальных, культурных и образовательных инициатив-2020, учредителем которого является супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

Сегодня, пятого апреля, в столице Южного Урала, в Камерном театре, состоялась пресс-конференция с участием Евгения Воскресенского, Ирины Текслер, настоятеля Свято-Троицкого храма Челябинска протоиерея Игоря Шестакова, приуроченная к вечернему спектаклю замечательного артиста и благотворителя «Гоголь против Гоголя».

Собственно, показ моноспектакля Евгения Воскресенского и открыл акцию добра, которая получит продолжение в последнем месяце весны – День благотворителя пройдет в Челябинске и городах области 22-го мая, в день памяти Святого Николая (участие в событии примут челябинская епархия, медицинский центр «Кия», центр исторических проектов «Археос»).

В мае Евгений Воскресенский снова посетит южноуральскую столицу и свою малую родину (он родился в Челябинске, в 1959-м году) в компании с заслуженной артисткой России Любовью Руденко.

По словам актера, именно так - Святой Николай - называли Николая Чудотворца (Угодника), которого признают все религии. Будучи очень богатым человеком, он щедро делился своим благосостоянием с другими людьми, дарил им деньги. Был, словно добрый волшебник: Дед Мороз, Санта Клаус.

Евгений Воскресенский отметил, что национального праздника, посвященного благим делам, у нас нет и что для Дня благотворителя именно Николай Чудотворец подходит как нельзя лучше.

«В этом великом человеке соединялись духовность и его благотворительная деятельность. Поэтому у меня возникла идея приурочить День благотворителя именно ко дню памяти Николая Чудотворца, начав акцию с родного Челябинска», - рассказал Евгений Воскресенский.

Актер, ныне живущий в столице, поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера, его супругу Ирину Текслер («У Ирины Николаевы есть замечательное качество – она умеет превращать желаемое в действительное», - отметил создатель фонда «Воскресение») за поддержку инициативы. Всем сердцем благодарен Евгений Воскресенский и челябинской епархии во главе с митрополитом Григорием.

«Отец Игорь тоже очень лоббирован», - шутливо заявил актер, вызвав радостный смех участников пресс-конференции, включая самого отца Игоря.

Евгений Воскресенский признался, что счастлив находиться в Челябинске, ведь он вернулся в город «родной и знакомый до слез». К слову, с центром «Кия» его фонд работает уже четыре года, оказывая помощь детям с церебральным параличом.

Он рассказал также, что изначально хотел сделать благотворительную декаду, потому что в конце мая очень много памятных дат.

«22-е мая - Николай Чудотворец, 24-е – День славянской письменности и культуры, 25-е мая – последний звонок в школах, 27-е – общероссийский День библиотек и День Санкт-Петербурга, 31-е мая – окончание Отечественной войны 1812-го года», - стал перечислять славные дни мая Евгений Воскресенский, упомянув и День пограничника, который отмечается 28-го мая (отец Игорь тут же отметил, что Челябинская область – пограничная).

По словам Евгения Воскресенского, в рамках Дня благотворителя неплохо было бы провести и какое-то спортивное мероприятие (уже в следующем году). «К нам хочет присоединиться ассоциация футбольной лиги», - отметил инициатор проекта.

Также актер рассказал, что идея проведения недельного тура по региону (вместо декады) родилась благодаря Ирине Текслер и заместителю губернатора Челябинской области Вадиму Евдокимову.