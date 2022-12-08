Федеральные трассы в Челябинской области стали более безопасными

На федеральных трассах Челябинской и Курганской областей снизилось количество транспортных происшествий, вызванных недостатками дорожного полотна.

Вывод подтверждает статистика по ДТП за 11 месяцев с начала года, как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В результате работы федеральных дорожников на 17,2% снизилось число ДТП, в местах, где были исправлены недостатки дорожного покрытия. Количество ДТП с летальным исходом на этих участках дорог уменьшилось на 43,8%, а аварий, послуживших причиной ранения людей, снизилось на 44,2%», - сообщили в дорожном ведомстве.

Всего на федеральных автомобильных дорогах в Челябинской, Курганской областях и Республики Башкортостан с января по ноябрь текущего года зафиксировано 381 дорожно-транспортное происшествие, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года количество ДТП снизилось на 4,8%.