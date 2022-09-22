Фейк, который оказался не фейком

Сегодня тема частичной мобилизации вызывает много эмоций, и пристальное внимание наших сограждан приковано ко всем новостям, появляющимся в СМИ на эту тему.

Вот и сегодняшние публикации многих челябинских СМИ о приказе, подписанном военкомом Челябинской области о частичной мобилизации, вызвали большой ажиотаж.

Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» решила уточнить у первоисточника, существует ли этот приказ в реальности, и получила ответ, что это фейк. Однако, как выяснилось позднее, фейком оказалась наша новость, потому что приказ все-таки был. Он был предназначен для внутреннего пользования, и военком, не желая этого раскрывать, ввел нас в заблуждение, позднее извинившись перед корреспондентом. Этот материал мы сняли с публикации по причине его недостоверности.

Итак, чтобы поставить точку в этой истории, сообщаем, что приказ для внутреннего пользования был и уж никак не предназначался для расклеивания его на столбах. Сейчас в военкомате проводят «разбор полетов». Но дело даже не в этом. Очень сложное время переживает сейчас наша страна и мы все (конечно, я имею в виду патриотически настроенных граждан) должны внутренне мобилизоваться и быть предельно внимательными к любой, похожей на правду информации, не сеять панику на пустом месте. В этом поединке с НАТО через Украину Россия все равно победит, но это произойдет быстрее, если мы - те, кто в тылу, - будем морально поддерживать наших сражающихся на фронте мужчин.