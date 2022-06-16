Финал 4 сезона проекта "Красота в тебе" прошел в Челябинске

В Челябинске феерично прошёл финал 4 сезона Международного социального проекта-преображения “Красота в тебе”. На протяжении трех месяцев 16 девушек прошли образовательный курс от топовых мастеров и экспертов города, направленный на формирование нового красивого лица и тела. Героиня Ольга Семенова - комплекс преображения внешности. Результаты работы над собой участницы представили публике в среду, 15 июня, на площадке Гранд-отеля “Видгоф”.

Отличием 4 сезона от предыдущих стала возможность коллективного преображения. Так, во время образовательного курса на базе Медико-косметологического центра “Арт-Медика” прошли занятия с D-доктором, косметологом, пластическим хирургом. Визажист Владимир Маркин провел мастер-класс “Сам себе визажист”, а эксперт по красивым путешествиям, директор ЦАВС Галина Вейсер организовала увлекательное знакомство с Челябинском, погружение в восточную культуру и выездное мероприятие в национальном парке “Таганай”.

Участницы проекта узнали инсайты по построению личного бренда в социальных сетях (СММ-эксперт Евгений Тетенев), научились дефилировать, позировать и создавать свой неповторимый стиль (по итогам курса несколько девушек получили новую профессию и попали в базу моделей Челябинска), раскрыли секреты красивой улыбки и правильного ухода за полостью рта в домашних условиях (Швейцарская стоматология), как правильно ухаживать за волосами девушкам рассказал стилист Андрей Пшонофф.

В особенной атмосфере в онлайн-режиме состоялась встреча девушек с известным и полюбившимся многим челябинкам итальянским пластическим хирургом доктором Иваном Гайя.

“Почти год назад с командой экспертов мы решили реализовать мечту и дали старт проекту “Красота в тебе”. Мы очень хотели подарить прекрасным жительницам Южного Урала веру в себя, уверенность, новые эмоции. Ведь, когда женщина счастлива, то счастливы все вокруг! Идея понравилась нашим коллегам из Италии и к нам присоединились врачи из города Болонья, придав проекту международный статус. Преображение героини начинается в стенах центра “Арт-Медика” с пластических коррекций лица и тела. Затем к работе подключаются стоматологи, визажисты, парикмахеры и другие мастера. Пройти путь преображения себя очень сложно, но героиня и все девушки справились!”, - отметила идейный вдохновитель и координатор проекта сопредседатель Комитета по здравоохранению и социальной политики Челябинского областного отделения “ОПОРА РОССИИ”, руководитель Медико-косметологического центра “Арт-медика” Ирина Кузнецова.

По словам руководителя “Швейцарской стоматологии” Вячеслава Куликова, проект дарит возможность экспертам и мастерам выходить на новый профессиональный уровень: “Сегодня меня переполняют яркие эмоции. Когда ты видишь результат работы и понимаешь, что он нравится человеку, которому ты помог, то его счастливые глаза дарят соответственно счастье тебе. Это уникальный эмоциональный обмен и это то, ради чего мы будем продолжать проект “Красота в тебе”.

Стилист международной категории Андрей Пшонофф считает, что проект-преображение позволяет экспертам сделать как можно больше челябинок прекрасней. “В качестве мастера принимаю участие во всех сезонах проекта “Красота в тебе”. Каждая героиня индивидуальна. Мой этап преображения завершающий, когда все эксперты уже внесли свой вклад. Можно сказать, что у меня вишенка на торте. Прическу и образ подбираю импровизированно, конечно, с учетом пожеланий девушки”, - уточнил он.

В то же время героиня 4 сезона Ольга Семенова отмечает восхитительный результат и подчеркивает взаимодополняющую работу экспертов. Девушке на безвозмездной основе были оказаны стоматологические услуги, преображение улыбки, пластическая операция по подтяжке груди, косметические процедуры по лифтингу бровей и лица, а также ей подарили новую прическу и образ от визажиста. “Уверена, что изменения в лучшую сторону продолжатся в моей жизни. Тем более, благодаря проекту, красоту в себе я точно нашла! Будущим участницам и героиням я хотела бы пожелать ничего не бояться и доверять экспертам, потому что они 100% профессионалы своего дела”, - прокомментировала она.

В завершении мероприятия было объявлено об открытии Клуба “Красота в тебе”, в котором челябинки продолжат общаться, поддерживать друг друга и менять себя и свою жизнь. Объединение возглавит участница всех сезонов проекта Анна Кривошеева.

Отметим, что 5 сезон стартует в августе. В нем могут принять участие все желающие девушки из Челябинска и области. Заполнить анкету можно по ссылке https://taplink.cc/krasota_v_tebe, 8-912-326-34-60 (WhatsApp)

Вчера организаторы проекта «Красота в тебе» с удовольствием подвели итоги совместной работы в течение года. Благодарим экспертов и партнёров за работу и счастье, подаренное каждой участнице 4 сезона проекта.

Поделиться

Команда профессиональных экспертов:

Итальянский пластический хирург Dr.Gaja

Эксперт по красивой медицине МКЦ «Арт-Медика» Кузнецова Ирина

Эксперт по красивой улыбки «Швейцарская стоматология» Куликов Вячеслав

Парикмахер Пшонофф Андрей

Визажист Маркин Владимир

Психолог, диетолог Иваненкова Наталья

Эксперт по красивому отдыху Вейсер Галина

Эксперт по развитию личного бренда в социальных сетях Тетенев Евгений

Эксперт по преображению пространства Богуж Элла

Эксперт по правильной осанке и профессиональному дефиле Клименко Светлана

Генеральный партнер:

УАЗ Косарева 6 Шаталова Оксана

Официальный партнёр:

БКС Мир инвестиций Власенко Елена

Бизнес-ангел:

Страховая компания ВСК Симбиркина Марина

Бизнес-партнёры:

Тинькофф Банк

Гранд-Отель «Видгоф»

ООО «ЗлатДекор»

Бутик итальянской одежды «Болеро»

Enza Home Челябинск

Официальный дистрибьютор торговой марки Первый Живой коллаген в Челябинской области

Салон нижнего белья «Brafitteriya»

Танцевальный клуб GallaDance

Салон цветов «Дамское счастье»