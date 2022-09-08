Фсе на барьбу с безграматнастью!

Сегодня, восьмого сентября, на нашей планете отмечается Международный день грамотности. Этот праздник учрежден по инициативе ЮНЕСКО в 1966 году. Его целью является активизация усилий общества по распространению грамотности – одной из главных сфер деятельности этой всемирной организации.

С безграмотностью подрастающего поколения, как могут, борются учителя и преподаватели русского языка. Не всегда успешной, к сожалению, бывает эта борьба: зачастую, увы, верх одерживает безграмотность. И тогда из-под пера юных умов рождаются вот такие «шедевры»:

- Это был энтелегентный юноша с добрыми чувствами на мир, а девушка была тяжело подпускаемая.

- Юноша ингелигентный, но само выражается довольно неплохо.

- Как бы ни был человек красив, он может оказаться не очень.

- Мне не нравится молодёжь, потому что она чаще всего говорит неграмотно, в матерной форме, искривляя слова.

- По рече человека можно понять и узнать.

- Мне нравятся люди, которые говорят, как разговаривают.

- По рече человека можно узнать, спокойный он или бешеный.

- По речи можно узнать о внутреннем состоянии и культурности.

- В русском языке много антонизмов и анонизмов.

- Раскольников носит лохмотья и разные оборванные тряпки.

- Нельзя себя возобновлять выше себя самого.

- Раскольников жил бедно в брюках с разлохмаченным низом, в высокой шапке и в старом пиджаке.

- Из-за шляпы Раскольникова называли немецким шляпоносником.

- Раскольников был подавлен бедностью, он живёт в капиталистическом мире, при котором собирается самое главное противоречие- между бедными и богатыми. Он ходит в порванных лохмотьях.

- Причиной преступления Раскольникова была причина психопата.

- Раскольников в баре познакомился с человеком, которого звали просто Мармеладов.

- Раскольников пришёл домой и заныкал всё награбленное, а потом лёг спать.

- Вообще Раскольников человек красивый. С доброй душой, но в лохмотьях.

- Раскольников убил сестру старухи, которая была беременна совершенно случайно.

- Старуха поминутно кашляла и кряхтела, но это был лишь муляж – на самом деле она жила хорошо.

- Раскольников задумал преступление на злую бабку. Раскольников думает о мысле убить кого-нибудь.

- «Макар Чудра» - романтическое произведение, потому что Лойко Зобар любил Радду, а она была стервой, в результате оба пострадали.

- Она хотела, чтоб Лайка упал ей в ноги и поцеловал руку. Он-то упал и сказал: «Прости, Радда, я люблю тебя, но убью!». И убил.

- Тогда замышленные люди убили Данко.

- Карандышев от ревности взобрался на пароход и убил Ларису.

- Паратов хотел женица на Ларисе, но она была без предания.

- Беликов всегда был одет в галошах, пальто и зонт.

- Эта рыба чуть не попрощала его с жизнью.

- Сначала всё должно заложиться в семье, а уже потом в другом месте.

- Профессор переставляет собаке мозг, взятый из человеческого тела.

- У Раскольникова были тёмные прекрасные глаза ростом выше среднего.

- Раскольников грохнул старуху, а потом грохнул и её сестру.

- Раскольников тыльной стороной топора саданул старухе по голове.

- Раскольникову не удалось стать Петром Первым.

- Со всей силы Раскольников бьёт старуху по голове, и она незамедлительно падает на пол. Лизавета с ужасом смотрит на тело сестры и из-за этого не может закричать и даже слово молвить. Раскольников же подбегает к ней, бьёт по голове, и она тоже незамедлительно падает. Мы понимаем в это время, что он убил три жизни: старуху, Лизавету и её неродившегося ребёнка. Из-за этого он испытывает ужас, страх и угрозы совести.

- Тургенев любит своего героя за то, что тот похож на лягушку. Он говорил: «Мы с тобой те же лягушки!» Итак, Базаров лягушка, а лягушка может напрямую общаться со своим отцом.

- Катерина у Кабанихи живёт в заперти. Она хочет вырваться из этой заперти, но у неё ничего не получается.

- Карандышев предложил своё предложение Ларисе.

- Сказка «Премудрый пескарь» учит тому, чтобы люди не забивались в свою конуру.

- Отец пескаря передал, чтобы сын остерегался щук, рак и людей.

- Базаров уже не мог сдерживать свои чувства и прижал к себе Анну Сергеевну, но у него ничего не получилось.

- Мать Базарова знала толк в варенье и сушенье.

- Базаров был образованным и мудрым человеком, который открывал людям глаза, которые заблуждались в том, кто они на самом деле.

- Базаров был чисто плотным.

- Старцев стал изменяться нравственной и физической деградацией.

- Тихон отделал Катерину по приказу матери.

- После самоубийства Катерины в городе все стали обдумчивыми.

- Женатым девушкам того времени нельзя было смотреть на парней.

- В пьесе Кабаниха очень сильно олицетворяет произвол.

- Боязнь Тихона переходит впоследствии в смерть Катерины.

- Война вертикально изменяет жизнь людей.

- Война оставила в душе неизменный стержень, что с упорством передаётся по наследству.

- При падении ему отшибло ноги, и он несколько месяцев выбирался из леса.

- Молодой боец разговаривал с людьми всегда откуда-то свысока.

- Девушки и женщины тоже не стояли в стороне и шли на фронт медсёстрами и поварами, чтобы поддержать наших братьев.

- Все советские бойцы были настроены жестоко и ненавистно.

- На войне погибло много людей, и большинство из них в подвигах.

- В романе рассказывается, как офицеры налево и направо раскидываются солдатами для того, чтобы их увидели.

- Чехов написал рассказ «Человек из табакерки», «Человек с бульвара», «Человек в пенале, «Человек из шкатулки», «Табакерка» (на самом деле рассказ называется «Человек в футляре» -прим.).

- Есть много рассказов, стихов, песен, построек и памятников, посвящённых победе.

- Я приношу большое спасибо ветеранам за то, что я родился на чистом голубом небе.

- Эту войну носит каждый человек.

- Начиная с 1941 года, Германия напала на СССР. Начались годы разрухи и военного голода.

- Если человек хочет совершить подвиг советского человека, он его совершит!

- Мы все должны стоять за отчизну нашей Родины.

- На войне болели тифом и чюкоткой.

- Военные корреспонденты поднимали боевой дух и провоцировали на подвиги.

- Пройдя по программе, некоторые произведения до сих пор вызывают гордость и память о наших героях. В них проявляется вся злостность, вся кровопролитность и в то же время память и вера в наш народ в то время.

- Война – это адское время для людей, потому что они жили на улице.

- Шариков был полученный благодаря медицине.

- Конечности рук и ног начали приобретать человеческий облик.

- Мальчик не знал, что можно делать, а чего нельзя, поэтому воспитательный процесс проходил избиением.

Комментировать эти «шедевры» студенческой мысли излишне. Можно лишь очень громко смеяться – сквозь слезы.