Гехт: Теперь мы не будем терять пациентов, которые самоходом пришли на КТ

В Челябинской области разработана и внедряется программа, которая позволит отслеживать пациентов, самостоятельно пришедших на КТ и не получивших консультацию доктора.

До настоящего момента в общей базе не регистрировались пациенты, которые, получив направление врача на КТ, не дожидались приезда бригады скорой помощи и самостоятельно приезжали на обследование. «Данные по этим пациентам не загружались в поликлинике, соответственно, мы этих людей теряли и не видели дальше», - отметила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 19 октября. Такие пациенты не могли попасть в больницы даже с большим процентом поражения легких.

Для решения этой проблемы была разработана специальная программа, которая позволит учитывать этих пациентов и отслеживать их дальнейшую маршрутизацию.

Сегодня эта программа проходит тестирование. «На компьютерной томографии сейчас сразу же загружаются результаты, и мы всех этих людей видим, особенно с большим поражением, и сразу же начинаем отслеживать и маршрутизировать на госпитальные базы, - рассказала Ирина Гехт. - Поэтому я думаю, что в ближайшие два-три дня эта система будет полностью отлажена, и мы не будем терять этих пациентов, которые самоходом пришли на КТ и, соответственно, потом уехали домой, не получив консультации доктора».

По ее словам, запись на КТ уже ведется в поликлиниках и на скорой помощи. «Надеемся, что порядка будет больше», - подчеркнула Ирина Альфредовна.

Отработана и технология госпитализаций по результатам проведения рентгенологических исследований.

Рентген показывает, существует ли поражение легких (если да, то односторонняя или двусторонняя пневмония). КТ показывает процент поражения. Раньше в городских и районных поликлиниках пациентов сразу после рентгена отправляли на КТ (при любом поражении легких). Сейчас для разгрузки КТ даны боле четкие установки. «В зависимости от объёма поражения мы либо передаём пациента на амбулаторный этап, либо человек сразу госпитализируется. И мы сейчас со всеми районными и городскими поликлиниками это отработали», - пояснила Ирина Альфредовна.