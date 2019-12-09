Генплан развития Челябинска утвердят в марте 2020-го года

Генеральный план развития Челябинска будет утвержден в феврале-марте 2020-го года - в случае если его положительно оценят согласительная комиссия и глава города Наталья Котова.

Об этом сегодня, девятого декабря, сообщил заместитель главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимир Шамне.

На аппаратном совещании в челябинской мэрии чиновник доложил Наталье Котовой, что 30-го ноября и первого декабря разработчики вносили в материалы генплана последние корректировки. Четвертого декабря в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) был обеспечен доступ к измененному в соответствии с поступившими замечаниями проекту главного документа Челябинска.

Владимир Шамне отметил, что материалы генплана также доступны в электронном виде на сайте комитета градостроительства и архитектуры южноуральской столицы.

«Заседание согласительной комиссии по регулированию замечаний, касающихся проекта генплана, состоятся 13-го и 16-го декабря в 13 часов в администрации Челябинска, в 401-м кабинете. При положительном решении согласительной комиссии и главы города утвердить генплан план возможно в феврале-марте 2020-го года», - сказал Шамне.