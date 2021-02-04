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Главврач больницы Верхнеуральска отстранена от должности до завершения проверки

Главный врач районной больницы Верхнеуральска (Челябинская область), где из-за конфликта написали заявления на увольнение несколько хирургов, временно отстранена от занимаемой должности.

«Пообщалась с сотрудниками больницы в Верхнеуральске, получила несколько обращений по поводу деятельности главного врача. Она отстранена от работы с завтрашнего дня до завершения проверки, которую начал областной минздрав», - сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Сегодня, четвертого февраля, в Верхнеуральскую больницу ездил замминистра здравоохранения Евгений Ванин и пообщался со всеми сторонами конфликта.

Как уточнил замминистра, заявления на увольнение написали трое врачей. «Касаемо кадровой ситуации - пока все «остыли», решили взять паузу, подумать», - рассказал Евгений Ванин и уточнил, что один из написавших заявление докторов настоял на своем уходе.

«Как бы то ни было, на медицинском процессе и оказании помощи пациентам данная ситуация не отразится. Пациенты принимаются, как и раньше, в ГБ-3 Магнитогорска, либо оперируются на месте (сегодня это был один плановый пациент)», - пояснил замминистра.

Евгений Ванин уточнил, в Верхнеуральской больнице на сегодня трудятся 180 средних специалиста и 34 врача. «Буквально сегодня трудоустроились новые кардиолог и медицинская сестра, на днях пришёл врач УЗИ», - отметил замглавы минздрава.

Министерство здравоохранения продолжает проверки в Верхнеуральской районной больнице. Они были назначены ранее и связаны с работой медицинского учреждения в целом.

«По окончанию проверок будут сделаны выводы», - заверил Евгений Ванин.