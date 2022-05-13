Мир не без добрых людей: в Копейске спасли одинокого дедушку

В Копейске (Челябинская область) спасли одинокого пожилого мужчину, живущего в садовом домике в антисанитарных условиях.

Историю дедушки сегодня, 13-го мая, в своем телеграм-канале рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, которая узнала о живущем в одиночестве копейчанине, у которого нет ни родных, ни знакомых, от его неравнодушного соседа по участку.

«Мужчина, как может, помогает соседу, обеспечивает его продуктами и питьевой водой, но очень переживает за его жизнь и здоровье, так как дедушка находится в крайне тяжелом состоянии», - сообщила Юлия Сударенко.

Омбудсмен, узнав о нуждающемся в помощи человеке, в срочном порядке обратилась во все компетентные органы, а также попросила руководителя общественной организации «Другая медицина» Евгения Косовских осмотреть дедушку.

«Доктор Женя сразу же откликнулся, за что ему низкий поклон. После осмотра сообщил, что мужчине требуется госпитализация», - написала в своем канале Юлия Сударенко, которая сразу же связалась с заместителем министра здравоохранения региона Евгением Ваниным - человеком, который, по ее словам, никогда не остается безучастным и в самых сложных ситуациях всегда оперативно оказывает необходимую помощь.

«Уже сегодня, благодаря всем людям, которые не остались равнодушными к судьбе дедушки, его доставили на лечение в городскую клиническую больницу Копейска. После лечения его дальнейшей судьбой займется министерство социальных отношений Челябинской области. Особую благодарность хочу выразить нашему заявителю. Если бы не он, вероятней всего, эта история закончилась бы трагично», - отметила Юлия Сударенко.