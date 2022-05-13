13.05.2022
Челябинский замгубернатора рассказал об ответственности застройщиков
13.05.2022
Мир не без добрых людей: в Копейске спасли одинокого дедушку
13.05.2022
Домашние животные разлетелись из Челябинской области по всему миру
13.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
13.05.2022
В Челябинской области снова зеленеет «Сад памяти»
13.05.2022
Миронов: Россия должна покинуть ВОЗ, сотрудничавшую с биолабораториями США на Украине
Мир не без добрых людей: в Копейске спасли одинокого дедушку
28.01.2022
С осужденных, отбывающих срок в Челябинской области, сложно взыскать долги
16.09.2021
Полицейские Челябинска, заявившие о выселении, не предоставили омбудсмену документов
28.05.2021
В воинской части под Челябинском избивали солдат-срочников
22.04.2021
Митинг «за Навального» прошел сумбурно, но задержания были
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022