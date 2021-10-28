С какой вакциной от ковида можно одновременно ставить прививку и от гриппа

Жители Челябинской области могут, не тратя лишнее время, поставить сразу прививку от гриппа и от коронавирусной инфекции COVID. Но здесь пока дано добро не на все «союзы».

Напомним, минздрав РФ на прошлое неделе разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса -19 и гриппа. При этом смешивание вакцин в одном шприце не допускается. Препараты нужно вводить в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

Ранее между этими двумя прививками рекомендовали делать перерыв в три недели.

«В настоящее время мы получили разъяснения по «Спутнику V» и «Спутнику Лайт». Думаем, что в ближайшее время получим разъяснения по «КовиВаку» и «ЭпиВаку», - рассказал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. Пока мы говорим о «Спутнике V» и «Спутнике Лайт», одновременно разрешенных к применению с вакциной против гриппа.»

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт предположила, что пока просто не завершены клинические испытания в части остальных вакцин от коронавируса. «Думаю, в ближайшее время какую-то информацию дадут. У нас всегда и по «ЭпиВаку» была чуть позже, допустим, информация для людей старше 60 лет, и по «КовиВаку». Через какое-то время появится информация и по другим вакцинам», - уточнила Ирина Альфредовна.

А пока при вакцинации «КовиВаком» рекомендуется делать перерыв в три недели между прививками первым и вторым компонентом, при постановке «ЭпиВака» - две недели.

В период эпидемии коронавирусной инфекции врачи рекомендуют жителям обязательно привиться от гриппа, чтобы не допустить сочетанных инфекций.