Главврач челябинской «тройки» добровольно покидает пост после 21 года работы
Общество
Сегодня, 15:07

Главный врач областной клинической больницы № 3 Челябинска (больница скорой помощи) Олег Маханьков уходит в отставку после более 20 лет работы на этом посту.

О своем намерении покинуть занимаемую должность он уже сообщил коллективу и уведомил свое непосредственное руководство.

В министерство здравоохранения пока не поступало заявление об увольнении от главврача третьей областной.

Напомним, чуть более месяца назад со скандалом был уволен сын Олега Маханькова – главный врач горбольницы №2 Миасса Денис Маханьков. И сразу губернатор Алексей Текслер дал поручение Главному контрольно-счетному управлению региона провести проверку этого лечебного учреждения. Свои проверочные мероприятия проводит и прокуратура.

Справка

Олег Маханьков родился 13 сентября 1955 года в селе Октябрьское Октябрьского района Челябинской области.

В 1978 окончил Челябинский государственный медицинский институт и начал свою трудовую деятельности в должности врача-хирурга.

С 1982 года работал главным врачом городской больницы №3 г. Миасса.

В 1993 году прошел курсы подготовки резерва руководящих работников при Минздраве СССР и в 1998 году был назначен на должность  главного врача Челябинской областной клинической больницы №3.

Отправить новость
Здоровье
Федерация
Сегодня, 12:15
В Госдуме предложили освободить земских докторов от НДС
Экономика
Вчера, 15:52
Владимир Путин рассказал, как решить проблему зарплат в медицине
Федерация
Вчера, 15:13
Путин: На первичное звено здравоохранение дополнительно направят 550 миллиардов рублей
Федерация
18.12.19 11:50
Для больных диабетом
Российские учёные смогут получать недорогой инулин
Сегодня, 00:24
Владимир Мякуш: Продолжим работу по улучшению системы оплаты труда медработников
Вчера, 21:47
Поддубная: Необходимо увеличить объем средств на обеспечение жильем детей-сирот
Вчера, 18:57
Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря
Вчера, 13:54
Текслера просят помочь! Детей из пригорода придется возить к врачу за 40 км
Вчера, 13:07
В Челябинской области начал циркулировать вирус гриппа А
Вчера, 11:52
Наказать подрядчика за уродливые остановки
Вчера, 11:45
Минимальный размер взноса за капремонт вырастет на 5,1%
Вчера, 11:18
В Копейске случилось нашествие Дедов Морозов и Снегурочек
Вчера, 10:53
Ростех отправил в Челябинск низкопольный трамвай европейского уровня
Вчера, 10:13
У прокурора Лопина - новый заместитель
Спорт
Сегодня, 15:04
Зарплата как средство шантажа
Спортивный чиновник «зажал» зарплату волейболисток «Динамо-Метар». Куда смотрит прокуратура?
Среда обитания
Сегодня, 11:46
Занесенные снегом магистрали в Челябинске расчищает дюжина автоколонн
Новости
Сегодня, 16:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 21-23 декабря
Сегодня, 15:52
Происшествия
Под Новый год челябинцы остались без салютов и фейерверков
Сегодня, 15:49
Политика
Впервые губернатор Челябинской области в прямом эфире ответит на вопросы жителей
Сегодня, 14:48
Происшествия
Челябинские таможенники за безопасный секс
Сегодня, 14:45
Происшествия
Пропавший в Челябинске школьник найден живым и здоровым
Материалы рубрики
Сегодня, 16:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 21-23 декабря
Сегодня, 12:11
Общество
Жена магнитогорца, чья семья погибла при взрыве в Магнитогорске, не умерла
Вчера, 21:47
Общество
Поддубная: Необходимо увеличить объем средств на обеспечение жильем детей-сирот
Вчера, 18:57
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря
Вчера, 11:18
Общество
В Копейске случилось нашествие Дедов Морозов и Снегурочек
Теги
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика