Главврач челябинской «тройки» добровольно покидает пост после 21 года работы

Главный врач областной клинической больницы № 3 Челябинска (больница скорой помощи) Олег Маханьков уходит в отставку после более 20 лет работы на этом посту.

О своем намерении покинуть занимаемую должность он уже сообщил коллективу и уведомил свое непосредственное руководство.

В министерство здравоохранения пока не поступало заявление об увольнении от главврача третьей областной.

Напомним, чуть более месяца назад со скандалом был уволен сын Олега Маханькова – главный врач горбольницы №2 Миасса Денис Маханьков. И сразу губернатор Алексей Текслер дал поручение Главному контрольно-счетному управлению региона провести проверку этого лечебного учреждения. Свои проверочные мероприятия проводит и прокуратура.

Справка

Олег Маханьков родился 13 сентября 1955 года в селе Октябрьское Октябрьского района Челябинской области.

В 1978 окончил Челябинский государственный медицинский институт и начал свою трудовую деятельности в должности врача-хирурга.

С 1982 года работал главным врачом городской больницы №3 г. Миасса.

В 1993 году прошел курсы подготовки резерва руководящих работников при Минздраве СССР и в 1998 году был назначен на должность главного врача Челябинской областной клинической больницы №3.