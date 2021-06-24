Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»

Горожане предлагает чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»

В связи с появившимися на Комсомольском проспекте Челябинска «островками безопасности» в редакцию агентства «Урал-пресса-информ» поступает много жалоб от водителей на то, что островки мешают движению и создают аварийные ситуации. Редакция отправила в мэрию официальный запрос с просьбой обнародовать результаты независимой экспертизы, которая должна была быть готова к 16 июня. И по просьбе читателей предложила эксперимент.

«На наш взгляд, было бы правильным, чтобы, готовя ответ, сотрудники администрации – например, Максим Куляшов, Ринат Кучитаров - в вечернее время (около 23:00) лично сели за руль и проехали по данному проспекту по левой полосе, чтобы понять, в какие условия в связи с нововведением поставлены водители, насколько небезопасно стало ездить на данном участке дороги. Журналисты агентства «Урал-пресс-информ» готовы принять участие в данном эксперименте», - говорится в редакционном письме.

Напомним, градус недовольства челябинских автомобилистов этим новшеством с «островками безопасности» на Комсомольском проспекте растет с каждым днем. Прокуратура пока проводит проверку, но в городе поговаривают, что в проекте реконструкции дорожной магистрали эти конструкции не заложены. Так ли это, хотелось бы знать наверняка.