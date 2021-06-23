Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта

Градус недовольства челябинских автомобилистов с появлением так называемых «островков безопасности» на Комсомольском проспекте растет с каждым днем. Прокуратура пока проводит проверку, но уже и без ее результатов известно, что в проекте реконструкции дорожной магистрали эти конструкции не заложены. Это бездумное и бесполезное расходование бюджетных средств.

Челябинский политолог Подопригора отметил, что «островки безопасности» - это остроумная коррупционная инновация чиновников мэрии, позволившая им провести весьма дорогостоящие работы (почти 200 миллионов рублей) вообще без проекта, замаскировав реконструкцию под ремонт.

«Нет проекта – не с чем соотносить расходы, деньги можно «пилить» как угодно, не подкопаешься. Это действительно новая и хорошо масштабируемая технология «освоения» бюджетных средств, хотя вообще-то – чистая уголовщина. Вот здесь наши власти – передовики и инноваторы, могут мастер-классы проводить для коллег из других регионов», - написал Александр Подопригора в своем «живом журнале».

Директор консалтинговой компании «КЭМП», известный эксперт по инфраструктуре Яков Гуревич сообщил агентству «Урал-пресс-информ», что в проекте реконструкции Комсомольского проспекта, действительно, «островки безопасности» не предусмотрены.

«Они имеют право на жизнь, для этого должен быть проект. Этого нет в схеме, которую разрабатывали специалисты ЮУрГУ. Я вообще не понимаю, чем там занимаются ребята, которые реконструируют дорогу», - сказал Яков Гуревич.

Депутат Государственной Думы сам проехал по Комсомольскому проспекту и все увиденное назвал бездарным освоением бюджетных денег.

«Недовольства у народа очень много. Происходит сужение проезжей части до двух полос. Их чиновники навевают «островками безопасности», но это не так. Летом можно нарисовать полосы для водителей, чтобы они знали, когда дорога будет сужаться. А зимой? Зная, как у нас убираются дороги, то тут будет слой льда. И вообще зачем регулируемые перекрестки огораживать островками? Тут спокойно можно перейти дорогу и без них. Что это? Пропускная способность будет измеряться этим «бутылочным» горлышком. Это бездарное освоение бюджетные денег. И бесполезное. Это закопанные деньги», - сказал Андрей Барышев.

Напомним, администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта. 21июня, на аппаратном совещании в администрации города заявил замглавы Челябинска Максим Куляшов. Однако он не огласил результаты независимой экспертизы, которые должны были быть готовы к 16 июня в ответ массовое недовольство данным ремонтом автомобилистов.

Дело в том, что градус недовольства челябинских автомобилистов растет день ото дня – жители массово жалуются на пробки и находят странными размеры островков безопасности. Они мешают нормальному движению, считают автомобилисты, и в дальнейшем не сделают магистраль безопасной, а наоборот будут способствовать росту числа ДТП.

Сейчас проводится проверка прокуратуры, которая должна дать оценку правильности проводимых работ.