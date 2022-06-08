08.06.2022
Пленный украинец: Командование нас кинуло
08.06.2022
Под Кыштымом пройдет знаменитый фестиваль из Книги рекордов России
08.06.2022
В центре Челябинска на месте заброшенных гаражей создали уютное место для отдыха
08.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое июня
08.06.2022
Экс-чиновник из Челябинска осужден за разглашение гостайны
08.06.2022
Парламентарии Челябинской области держат на контроле вопросы газификации
Госэкспертиза потребовала устранить замечания по проекту реконструкции челябинской дороги на Агалакова
06.06.2022
Проезжую часть возле Шершневского водохранилища ждет новая жизнь
03.06.2022
Проспекту Победы подготовиться: трамвайные остановочные комплексы здесь подвергнутся реновации
03.06.2022
Путин: Как мы и договаривались, М-12 будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска
03.06.2022
В Челябинске появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022