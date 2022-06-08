Госэкспертиза потребовала устранить замечания по проекту реконструкции челябинской дороги на Агалакова

Сроки строительства улицы Агалакова в Ленинском районе Челябинска снова могут сдвинуться. Госэкспертиза не дала положительного заключения на проект, получить его подрядчик надеется после 20-ого июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. Там подчеркнули, что несмотря на некоторую задержку в сроках, положительная динамика всё-таки есть.

«Заключения госэкспертизы ещё нет, мы ожидаем, что оно будет получено в 20-х числах июня. Но есть позитивный момент. Нет отрицательного заключения. То есть, есть замечания, которые нужно устранить и тогда будет получен положительный результат», - прокомментировали в пресс-службе горадминистрации.

На протяжении всего мая жители новостроек на улице Агалакова напоминали в соцсетях о том, что согласованный с Госэкспертизой проект дороги ждут до конца месяца. Однако несмотря на ультиматум губернатора Алексея Текслера и заверения подрядчика, уложиться в срок снова не удалось.

«Ежегодно в одно и то же время нас посещают сми и снимают очередные заявления властей…сколько это будет ещё продолжаться?», - задаются вопросом челябинцы.

Напомним, что дорогу жители ЖК «Плодушка» и «На Агалакова» ждут уже семь лет. В 2017 году решить проблему разбитой проезжей части обещал бывший глава города Евгений Тефтелев. Весной 2021 года с жителями района общались мэр Наталья Котова и губернатор Алексей Текслер. Тогда руководитель подрядной организации Александр Павлюченко презентовал проект строительства. Однако спустя год никаких изменений жители шести многоэтажек не увидели.

В апреле 2022 года глава региона приехал на улицу Агалакова во второй раз. Алексей Текслер раскритиковал подрядчика за нерасторопность и потребовал утвердить проект дорожных работ по улице Агалакова до конца мая этого года. Сами работы должны начаться уже этим летом. Глава региона предупредил, что если этого не произойдёт, контракт с подрядной организацией - ООО «Челябинский институт генерального плана и транспорта» - расторгнут.