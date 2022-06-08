Госэкспертиза потребовала устранить замечания по проекту реконструкции челябинской дороги на Агалакова

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Сроки строительства улицы Агалакова в Ленинском районе Челябинска снова могут сдвинуться. Госэкспертиза не дала положительного заключения на проект, получить его подрядчик надеется после 20-ого июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. Там подчеркнули, что несмотря на некоторую задержку в сроках, положительная динамика всё-таки есть.

«Заключения госэкспертизы ещё нет, мы ожидаем, что оно будет получено в 20-х числах июня. Но есть позитивный момент. Нет отрицательного заключения.  То есть, есть замечания, которые нужно устранить и тогда будет получен положительный результат», - прокомментировали в пресс-службе горадминистрации.

На протяжении всего мая жители новостроек на улице Агалакова напоминали в соцсетях о том, что согласованный с Госэкспертизой проект дороги ждут до конца месяца. Однако несмотря на ультиматум губернатора Алексея Текслера и заверения подрядчика, уложиться в срок снова не удалось.

«Ежегодно в одно и то же время нас посещают сми и снимают очередные заявления властей…сколько это будет ещё продолжаться?», - задаются вопросом челябинцы.

Напомним, что дорогу жители ЖК «Плодушка» и «На Агалакова» ждут уже семь лет. В 2017 году решить проблему разбитой проезжей части обещал бывший глава города Евгений Тефтелев. Весной 2021 года с жителями района общались мэр Наталья Котова и губернатор Алексей Текслер. Тогда руководитель подрядной организации Александр Павлюченко презентовал проект строительства. Однако спустя год никаких изменений жители шести многоэтажек не увидели.

В апреле 2022 года глава региона приехал на улицу Агалакова во второй раз. Алексей Текслер раскритиковал подрядчика за нерасторопность и потребовал утвердить проект дорожных работ по улице Агалакова до конца мая этого года. Сами работы должны начаться уже этим летом. Глава региона предупредил, что если этого не произойдёт, контракт с подрядной организацией - ООО «Челябинский институт генерального плана и транспорта» - расторгнут.

Автор: Татьяна Правдина
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06.06.2022 15:33

ВТБ начинает выпуск карт «Мир» для клиентов других банков

06.06.2022 15:19

Миасс примет российский этап эндуро-серии

06.06.2022 15:09

Лето-2022: юные челябинцы отдыхают в школьных лагерях и работают в трудовых отрядах

06.06.2022 15:07

Прокуратура проверит действия челябинского депутата, устроившего драку на публичных слушаниях

06.06.2022 14:42

В Челябинске наградили победителей фотокросса «Мой любимый город»

06.06.2022 14:11

Жительница Челябинска признана одной из лучших футбольных мам страны

06.06.2022 13:54

Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет

06.06.2022 13:32

В Челябинской области в выходные стартовали Сабантуи. ГРАФИК проведения

06.06.2022 12:41

Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным

06.06.2022 12:15

Володин: Россия перестает исполнять решения ЕСПЧ

06.06.2022 12:03

Власти Челябинска объяснили, как выбирали земельный участок под новый пункт полиции

06.06.2022 12:00

Молодые металлурги ЧЦЗ помогли исполнить детские мечты

06.06.2022 11:56

Андрей Ксензов сообщил о грядущей проверке лип на Комсомольском проспекте

06.06.2022 11:46

За неделю ковид оборвал жизни 21 южноуральца

06.06.2022 11:45

Проезжую часть возле Шершневского водохранилища ждет новая жизнь

06.06.2022 11:43

Детские песочницы Челябинска наполняют «строительной смесью» вместо песка

06.06.2022 11:41

Челябинский аэропорт восстановил работу после эвакуации пассажиров