Государство компенсирует работодателям антикоронавирусные расходы

Государство может компенсировать предприятиям антикоронавирусные расходы. За такой компенсацией работодатели Челябинской области имеют право обратиться в Фонд социального страхования. Эта информация прозвучала вчера, 17 сентября, на заседании круглого стола в челябинском Фонде социального страхования.

Антикоронавирусные мероприятия включают в себя приобретение масок, тепловизоров (бесконтактных термометров, измеряющих температуру), и также проведение обследования работников на наличие коронавирусной инфекции (но не определение антитела именно выявление самой инфекции).

Как рассказала журналистам консультант отдела страхования профессиональных рисков регионального ФСС Елена Алашова, работодатель должен приобрести все сам и предоставить в Фонд подтверждающие документы, а Фонд уменьшит на эту сумму начисленные страховые взносы.

Какие для этого нужны документы? – прозвучал вопрос.

«Заявление, план финансового обеспечения, весь пакет документов, прописанных в приказе 580Н от 10 декабря 2012 года, ничего дополнительно мы не требуем, все четко, что прописано там. Страхователь предоставляет все заверенные копии, мы выносим решение о том, что разрешаем зачесть расходы, потом по истечению времени они должны будут нам подтвердить эти расходы. Это будут чеки о том, что это приобретено за наличный расчет, либо другой документ о том, что работодатель поручил своему специалисту приобрести данные средства защиты. Это может быть авансовый отчет, кассовые приходные расходные ордера, ведомости о выдаче масок, любые документы, подтверждающие, что эти средства были донесены до работников, если это касается масок. По поводу тепловизоров это могут быть договора с поставщиками на поставку данных средств, товарные накладные, приходные ордера о том, что они оприходовали эти средства, а не перепродали дальше. Нам нужно видеть факт подтверждения того, что эти средства осели на счетах предприятий», -рассказала Елена Алашова.

Такая компенсация может быть стопроцентной, а может быть частичной, она проводится каждому страхователю индивидуально, в зависимости от суммы начисленных страховых взносов. Расчет суммы также прописан в приказе 580Н от 10 декабря 2012 года. Обычно схема складывается следующим образом: работодатели обращаются в Фонд за расчётом суммы, чтобы не ошибиться в расчете они просят подтверждение той суммы, на которую они могут рассчитывать. Специалисты Фонда рассчитывают эту сумму, выдают страхователю расчет, и он уже планирует на эту сумму те мероприятия, которые прописаны в приказе. Если сумма большая, можно покрыть и все 100% расходов. Если взносы меньше, например у маленьких предприятий, то возможно профинансировать частично, они предоставляют пакет документов на полную сумму, а зачет производится в рамках той суммы, которую им просчитает Фонд.

Сейчас за такими компенсациями может обратиться абсолютно любой работодатель, все, кто платит страховые взносы, в том числе и муниципальные и государственные организации.

Такие антикоронавирусные мероприятия проводятся строго по предписаниям Роспотребнадзора. Опираясь на них, страхователь прописывает свой внутренний документ, на основании которого была осуществлена закупка тех или иных средств.

Срок подачи документов на компенсации в этом году продлен до 1 октября.